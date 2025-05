Honda reduzirá investimento em veículos elétricos e focará em híbridos

Por Daniel Leussink

TÓQUIO (Reuters) - A Honda Motor disse nesta terça-feira que está reduzindo seu investimento em veículos elétricos devido à desaceleração da demanda e que se concentrará em híbridos, agora muito mais favoráveis, com uma série de modelos renovados.

A segunda maior montadora do Japão, depois da Toyota Motor, também abandonou a meta de que as vendas de veículos elétricos representassem 30% de suas vendas até o ano fiscal de 2030.

"É realmente difícil ler o mercado, mas, no momento, vemos os veículos elétricos representando cerca de um quinto até lá", disse o presidente-executivo, Toshihiro Mibe, em coletiva de imprensa.

A Honda reduziu seu investimento planejado em eletrificação e software até o ano fiscal de 2030 em 30%, para 7 trilhões de ienes (US$48,4 bilhões).

A empresa é uma das várias marcas globais de automóveis que estão reduzindo o investimento em veículos elétricos devido à mudança na demanda em favor dos híbridos e à medida que governos de todo o mundo reduzem os prazos para cumprir as regras de emissão de carbono e as metas de vendas de veículos elétricos.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por exemplo, revogou uma decreto do governo Joe Biden que buscava garantir que todos os veículos novos vendidos nos EUA até 2030 fossem elétricos.

A Honda planeja lançar 13 modelos híbridos de próxima geração globalmente nos quatro anos a partir de 2027. No momento, a empresa vende mais de uma dúzia de modelos híbridos em todo o mundo, embora apenas três nos EUA - o Civic, o Accord e o CR-V.

A montadora também desenvolverá um sistema híbrido para modelos de grande porte que planeja lançar na segunda metade da década.

A montadora tem como meta vender de 2,2 milhões a 2,3 milhões de veículos híbridos até 2030, um grande salto em relação aos 868.000 vendidos no ano passado. Isso também se compara a um total de 3,8 milhões de veículos vendidos no total no ano passado.

A Honda disse, no entanto, que ainda planeja ter veículos movidos a bateria e células de combustível representando todas as suas vendas de carros novos até 2040.