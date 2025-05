Haddad afirma que PT vai derrotar 'extrema direita escrota' em 2026

Do UOL, em São Paulo e Brasília

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou ontem que o PT será vitorioso contra "essa extrema direita escrota" nas eleições presidenciais de 2026.

O que aconteceu

"O ano que vem nós vamos dar trabalho para essa extrema direita escrota que está aí", discursou Haddad em evento do partido. "Vamos ver de novo o presidente Lula subir a rampa do Palácio do Planalto", completou. Lula ainda não definiu se será candidato à reeleição, mas sinalizou a aliados que concorrerá se estiver em boa situação de saúde.

Fala ocorreu durante evento de campanha de Edinho Silva à presidência nacional do PT. O ex-prefeito de Araraquara (SP) é o candidato da corrente CNB (Construindo Um Novo Brasil), majoritária dentro do PT, e visto também como nome apoiado pelo presidente Lula para o comando do partido.

Antes dividido, grupo chegou a acordo. Após uma série de reuniões e articulações, o prefeito de Maricá (RJ), Washington Quaquá, anunciou ontem a desistência de sua candidatura à presidência do PT, levando a CNB a se unir em torno de Edinho, favorito para vencer a disputa.

Eleição petista deve ter quatro candidatos no total. Além do ex-prefeito, registraram candidatura Rui Falcão, Valter Pomar e Romênio Pereira, que representam correntes minoritárias da legenda; A votação será no dia 6 de julho.