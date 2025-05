Fraudes no INSS: Firma muda endereço antes de ação da PF e escapa de buscas

A empresa de um dos principais investigados no esquema de fraudes do INSS, Maurício Camisotti, mudou de endereço pouco antes da operação Sem Desconto. Com isso, escapou das buscas da Polícia Federal.

O que aconteceu

Documentos da investigação obtidos pelo UOL mostram que a PF não encontrou nada da empresa de Camisotti durante as buscas realizadas em abril. Ao baterem na porta da Benfix, corretora de seguros investigada em esquema de fraudes do INSS na capital paulista, a PF se deparou com uma outra empresa e foi informada pela síndica do edifício que a Benfix havia mudado de endereço em meados de dezembro.

Além disso, a PF encontrou apenas R$ 3.700 nas contas bancárias da empresa. A Justiça Federal ordenou o bloqueio de mais de R$ 3 milhões da Benfix, com base nos valores que ela havia recebido de uma das entidades suspeitas de fraudar descontos em folha de aposentados.

Data da mudança de endereço coincide com a decisão da Justiça Federal em São Paulo. Em 17 de dezembro do ano passado, a Justiça Federal em São Paulo autorizou em sigilo uma operação de buscas contra Camisotti, suas empresas e outros suspeitos.

Empresas de Camisotti são investigadas por suspeita de serem utilizadas para desviar dinheiro dos aposentados. Entidades que fraudaram descontos em folha fizeram repasses de R$ 43 milhões para empresas do grupo de Camisotti, incluindo a Benfix. A PF aponta que as entidades que fizeram repasses eram controladas por "laranjas" ligados ao empresário, incluindo parentes.

A defesa do empresário nega as acusações. Em nota enviada à reportagem, o advogado Pierpaolo Bottini diz que "seu cliente sempre esteve à disposição da Justiça para prestar esclarecimentos e colaborar com as investigações". "Em momento algum se subtraiu ou deixou de cumprir qualquer ordem de autoridades públicas. Vale lembrar que as empresas mencionadas já eram investigadas pela Polícia Civil e foram alvo de buscas decretadas pela Justiça estadual". Segundo ele, também houve "apreensão de todos os documentos necessários para o esclarecimento dos fatos, em operação realizada antes da mudança de endereço".

A pedido da PF em Brasília, porém, a Justiça Federal autorizou o adiamento da operação. Ordens de busca e de bloqueio de bens, além da ordem de suspensão do acordo, foram adiadas duas vezes após pedidos da Direção de Repressão aos Crimes Previdenciários da Polícia Federal, em Brasília.

A PF preparava uma operação nacional em cinco estados. Ela só foi deflagrada em abril deste ano. O objetivo era pegar os vários suspeitos de envolvimento no esquema de uma só vez, incluindo a então cúpula do INSS, que foi afastada após a operação Sem Desconto.

Ação anterior confirmou o endereço. Em 6 de dezembro do ano passado, a PF foi até o edifício confirmar o endereço da Benfix. A equipe foi à paisana e de forma sigilosa, prática que é comum antes das operações policiais para garantir que as buscas sejam bem-sucedidas.

O próprio Camisotti não foi encontrado em sua residência no dia das buscas. Como revelou o UOL, a PF foi informada pelo porteiro do prédio do empresário que ele havia avisado às 21h do dia anterior, por WhatsApp, que iria viajar.

Empresário não estava, mas isso não afetou apuração, defende advogado. Ele ainda diz que "a ausência de Maurício na datas das buscas em sua residência não afetou em nada a operação, que não tinha por objeto qualquer medida pessoal. Os bens, documentos e objetos necessários a investigação foram apreendidos, o que prova que nada foi suprimido do local em data anterior".

Mudança da empresa foi registrada no relatório da busca realizada pela PF em 23 de abril. No documento, a PF informa que foi avisada pelo porteiro do prédio, e depois pela síndica, que a sala onde funcionava a Benfix estava nas mãos de uma empresa de telemarketing desde meados de dezembro.