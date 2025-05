Fortes chuvas deixam três mortos na França

Três idosos morreram no sudeste da França e outras duas pessoas continuam desaparecidas após a passagem de uma tempestade com chuvas fortes, anunciaram as autoridades nesta terça-feira (20).

Dois dos idosos foram surpreendidos com a "rápida elevação do nível da água" no interior de seu veículo na localidade costeira de Lavandou, indicou o promotor francês Samuel Finielz.

"Foi um fenômeno realmente violento, desagradável e incompreensível", declarou o prefeito de Lavandou, Gil Bernardi, em uma coletiva de imprensa improvisada.

Bernardi afirmou que as fortes chuvas provocaram "cenas de guerra" com "estradas destruídas" e "pontes arrancadas", bem como cortes na eletricidade e no fornecimento de água potável.

As precipitações intensas também arrastaram o veículo da terceira pessoa morta, uma mulher cujo carro caiu em uma vala em uma estrada rural em Vidauban, de acordo com o seu prefeito, Claude Pianetti.

No dia anterior, a tempestade já havia paralisado o tráfego ferroviário entre Bordeaux e Toulouse, no sudoeste da França, e forçou a evacuação de um trem de alta velocidade durante a noite.

Cerca de 500 passageiros foram levados de ônibus para um salão municipal em Tonneins: "Estávamos muito perto de uma catástrofe", disse o prefeito, Dante Rinaudo, à AFP.

As chuvas causaram inundações e danos na área. O tráfego ferroviário permanecerá fechado "pelo menos por alguns dias", segundo uma porta-voz da empresa de trens SNCF.

De acordo com os cientistas, a mudança climática, causada pela atividade humana, aumenta os riscos de desastres naturais, como inundações.

A Europa experimentou um calor recorde em 2024, mas também suas piores enchentes em mais de uma década, afetando cerca de 413.000 pessoas e deixando pelo menos 335 mortos.

