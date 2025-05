Fiat Pulse muda na linha 2026 à espera do VW Tera; veja as novidades do SUV

Lançado em outubro de 2021 e fabricando em Betim (MG), o Fiat Pulse chega à linha 2026 com atualizações para se manter competitivo no mercado de SUVs compactos, que em breve será reforçado com a chegada do Volkswagen Tera.

A principal novidade está na dianteira, que recebeu grade redesenhada, exibindo filetes posicionados na vertical. O para-choque também mudou e agora traz entradas de ar funcionais nas extremidades, semelhantes às utilizadas no Fastback.

Além disso, as versões equipadas com luz dianteira auxiliar tiveram a peça reposicionada para a base do para-choque, que também ganhou novo visual.

Detalhe da dianteira da versão Impetus, que continua equipada exclusivamente com motor 1.0 turbo flex híbrido leve Imagem: Divulgação

Para completar, as molduras plásticas das caixas de roda dianteiras receberam frisos aerodinâmicos laterais e a configuração Audace traz rodas de liga leve de 16 polegadas reestilizadas.

Na linha 2026, que chega no início de junho às concessionárias, as versões Drive e Audace incorporaram acabamento interior escurecido - nesta última, os bancos ganharam novo tecido. Já o Pulse Impetus passa a contar com teto panorâmico opcional - o item não abre, mas tem persiana com acionamento elétrico. Além disso, nessa configuração, o painel das portas dianteiras traz revestimento de couro sintético macio ao toque.

Versão Impetus do Pulse agora pode ser equipada opcionalmente com teto panorâmico fixo Imagem: Divulgação

A Fiat também promoveu mudanças nas versões do SUV compacto, que incluem o retorno da configuração Drive 1.3 com transmissão manual, que assume o posto de opção mais em conta do modelo.

Está de volta, ainda, a versão T200, equipada com câmbio automático do tipo CVT, com foco nos clientes PCD (pessoas com deficiência). A fabricante ainda não divulgou os preços da linha 2026 do Pulse, provavelmente à espera dos valores oficiais do VW Tera, que serão revelados na semana que vem.

Versões Audace (foto) e Drive trazem acabamento escurecido na cabine na linha 2026 Imagem: Divulgação

Quanto à parte mecânica, o Pulse não tem novidades e mantém os motores flex 1.3 aspirado de 107 cv, com transmissão manual ou CVT; 1.0 turbo de 130 cv, sempre com CVT; 1.0 turbo híbrido leve de 130 cv, também oferecido exclusivamente com CVT; e 1.3 turbo de 176 cv, exclusivo da versão esportiva Abarth, cujas novidades ainda serão anunciadas pela Fiat.

Confira o conteúdo de cada versão:

Fiat Pulse Drive 1.3 Manual

Imagem: Divulgação

Principais itens de série: painel analógico com tela auxiliar de 3,5 polegadas, central multimídia de 8,5 polegadas, ar-condicionado com comandos digitais, barras de teto, faróis de LEDs, retrovisores externos com ajustes elétricos, bancos de tecido, maçanetas externas na cor preta e rodas de aço de 16 polegadas com calotas. Opcional: pacote que inclui rodas de liga leve de 16 polegadas, sensores traseiros de estacionamento e câmera de ré.

Fiat Pulse Drive 1.3 Automático

Imagem: Divulgação

Principais itens de série: equipamentos da versão 1.3 Manual mais transmissão automática, modo Sport, controle de velocidade de cruzeiro e maçanetas externas na cor da carroceria. Opcional: pacote que inclui rodas de liga leve de 16 polegadas, sensores traseiros de estacionamento e câmera de ré.

Fiat Pulse Turbo 200

Imagem: Divulgação

Principais itens de série: equipamentos da versão Drive 1.3 Automática mais motor 1.0 turbo e rodas de liga leve de 16 polegadas. Opcional: rodas de liga leve de 17 polegadas.

Fiat Pulse Audace Hybrid

Imagem: Divulgação



Principais itens de série: equipamentos da versão Turbo 200 mais motor 1.0 turbo híbrido, banco traseiro bipartido, câmera de ré, sensores traseiros de estacionamento, chave presencial, carregador de celular por indução, partida remota do motor, central multimídia de 10,1 polegadas, rodas de liga leve de 16 polegadas com novo desenho e volante revestido de couro. Opcionais: pacote de assistências à condução que inclui alerta de colisão, frenagem autônoma de emergência, assistente de permanência em faixa, comutação automática do farol alto e sensores de chuva e crepuscular. Pacote que inclui rodas de liga leve de 17 polegadas e teto bicolor

Fiat Pulse Impetus Hybrid

Imagem: Divulgação

Principais itens de série: equipamentos da versão Audace Hybrid mais painel digital de sete polegadas, sensores de estacionamento dianteiros, frenagem autônoma de emergência, assistente de permanência em faixa, comutação automática do farol alto, sensores de chuva e crepuscular, luz nos retrovisores externos, retrovisor interno eletrocrômico, teto bicolor e novo revestimento de couro sintético do painel das portas dianteiras. Opcionais: pacote com teto panorâmico, luz no sol e faróis de neblina. Serviços conectados via aplicativo Fiat Connect.

*Viagem a convite da Fiat