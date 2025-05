Fávaro: governo negocia com a China redução de restrições ao frango

Brasília, 20 - O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, confirmou que o governo brasileiro está negociando com a China medida para a flexibilização das restrições sobre produtos avícolas brasileiros. A informação foi antecipada mais cedo pelo Broadcast Agro, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. "Não deu tempo de ficar pronto o protocolo de regionalização com a China, que também já estamos em tratativas à regionalização", disse Fávaro, a parlamentares da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), em reunião semanal da bancada.As exportações de produtos avícolas de todo o território brasileiro para a China estão suspensas desde 15 de maio, data da confirmação de um caso de gripe aviária em plantel comercial no País, conforme prevê o acordo bilateral sanitário acordado entre os países. O protocolo prevê que o Brasil pare de certificar as exportações para a China em caso de gripe aviária em plantel comercial.Fávaro afirmou que, caso não surjam novos casos de gripe aviária, a expectativa é de que a regionalização dos embargos com a China possa ser formalizada nos próximos dias. "A partir do momento que não surjam novos casos em 28 dias da região e a gente cumpre o protocolo, isso deve acontecer para a China e União Europeia", disse.Como mostrou o Broadcast Agro mais cedo, o governo brasileiro pediu à Administração Geral das Alfândegas da China (GACC, na sigla em inglês), autoridade sanitária chinesa, que a China reduza as restrições sobre produtos avícolas brasileiros para um raio de 10 km do foco onde foi detectado o caso de gripe aviária, um matrizeiro de aves em Montenegro (RS). O documento foi enviado na segunda-feira pela Embaixada do Brasil em Pequim à GACC, relataram fontes. A China é o principal destino do frango brasileiro. Como o Broadcast Agro mostrou na segunda-feira, o governo brasileiro já está negociando com países importadores de produtos avícolas a flexibilização das suspensões das compras de carne de frango e derivados do Brasil. As negociações já estão em andamento a fim de minimizar os impactos do primeiro foco de gripe aviária em plantel comercial no País sobre a balança comercial do agronegócio brasileiro. Fávaro destacou que a China estava na iminência de levantar o embargo sobre os frigoríficos do Rio Grande do Sul, restrição em vigência desde 17 de julho de 2024 após um caso de doença de Newcastle em um aviário comercial no município de Anta Gorda (RS). "O protocolo com a China restringe o Brasil como um todo, mas no caso de Newcastle, estávamos na iminência de ser anunciado o levantamento da suspensão sobre o caso de Newcastle no Rio Grande do Sul. Isso estava completamente resolvido antes da confirmação do caso de gripe aviária", afirmou o ministro aos parlamentares. Segundo Fávaro, esse foi um pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao presidente da China, Xi Jinping. "Temos a convicção de que isso vai acontecer nos próximos meses", afirmou.