Falsa médica usou carimbo de homônima para atender crianças cardiopatas

Uma mulher foi presa ontem em Manaus, suspeita de atuar como falsa médica. Ela se dizia especialista em cardiologia pediátrica, apesar de ser formada em Educação Física.

O que aconteceu

Sophia Livas de Morais Almeida, 32, teria obtido um carimbo de uma médica que tinha o mesmo nome dela. Segundo investigações, a homônima atuava no Hospital Universitário Getúlio Vargas.

A suspeita atendia pacientes em hospitais públicos e clínicas particulares. Além disso, dava aulas como professora voluntária em uma faculdade de medicina em Manaus.

Falsa médica também participava de podcast semanal em que entrevistava médicos e outros profissionais de saúde. No programa, ela falava principalmente sobre problemas cardíacos em crianças. Com a repercussão da operação policial, suas redes sociais foram desativadas.

Denúncias contra Sophia surgiram depois da prisão de outro falso médico na região. De acordo com a Polícia Civil do Amazonas, a apuração sobre o caso demorou cerca de um mês até a prisão da falsa médica ontem.

Justiça decretou prisão preventiva de Sophia, que aguarda audiência de custódia. Ela deve responder pelos crimes de falsa identidade, falsidade ideológica, exercício ilegal da medicina, estelionato contra vulnerável, falsidade material de atestado, curandeirismo e charlatanismo.

O UOL tenta localizar a defesa da suspeita e procurou o TJ-AM (Tribunal de Justiça do Amazonas) para saber se algum advogado foi designado. O espaço fica aberto para manifestações.

Hospital diz que Sophia nunca atendeu lá

O hospital-escola ligado à Universidade Federal do Amazonas disse, em nota, que Sophia nunca atuou na unidade. Afirmou que ela foi aluna de mestrado enquanto educadora física e, naquela época, teve acesso às instalações. Porém, não manteve vínculos com a instituição.

O Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV-UFAM/Ebserh) esclarece que Sophia Livas de Morais Almeida nunca atuou como médica no hospital e nem constam registros de atendimento médico feito por ela na unidade hospitalar. Ela foi aluna do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Universidade Federal do Amazonas como educadora física. O acesso às instalações da UFAM, incluindo o HUGV, se dava apenas na condição de mestranda. E, por já ter concluído o mestrado na Universidade, a ex-aluna não tem nenhum vínculo com a instituição. O HUGV está à disposição das autoridades policiais para ajudar no que for necessário

HUGV, em nota ao UOL

Conselho Regional de Medicina orienta checagem

Conselho Regional de Medicina do Estado do Amazonas disse que "não recebeu qualquer denúncia formal" sobre o caso. O órgão orientou as pessoas a consultarem a regularidade de médicos pelo portal do Conselho Federal de Medicina para não serem vítimas da prática ilegal da medicina.

Publicou fotos do prefeito

Sophia publicou uma foto nas redes sociais de uma criança no colo do prefeito de Manaus, David Almeida. Segundo a suspeita, a criança era ela mesma. Em outra imagem mais recente, ela aparece ao lado de David.

Prefeito esclareceu o caso em post nas redes sociais. Disse que na primeira imagem ele está carregando sua filha, Fernanda Aryel, e não a falsa médica. Sobre a segunda foto, ele afirmou que "foi uma selfie tirada em local público — como acontece com frequência, sempre que sou abordado por pessoas que pedem para registrar o momento".