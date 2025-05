Exame descarta gripe aviária em trabalhador de granja em Montenegro (RS)

Por Debora Ely

PORTO ALEGRE (Reuters) - O caso suspeito de influenza aviária em um trabalhador da propriedade no Rio Grande do Sul onde foi registrado o primeiro foco do vírus em uma granja comercial no país foi descartado, informaram nesta terça-feira o Ministério da Saúde e a Secretaria da Saúde do Estado.

O funcionário havia tido contato com as aves doentes da propriedade, localizada em Montenegro (RS), e apresentado sintomas gripais, sendo mantido em isolamento. O teste para a doença foi realizado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro.

Segundo o ministério, o trabalhador teve os primeiros sintomas no domingo e foi submetido a um exame PCR, "que identifica o material genético específico do vírus influenza". Em caso de resultado positivo, o paciente passa por outros exames para detectar o tipo de influenza, inclusive a aviária -- mas, na suspeita de Montenegro, o resultado inicial veio negativo.

A Secretaria de Saúde do RS tem mapeado e monitorado as pessoas que estiveram com os animais infectados desde a confirmação do foco no Estado, na semana passada, segundo o ministério. Até o momento, este era o único caso suspeito da doença entre humanos.

Em nota, o ministério acrescentou que, no caso da gripe aviária, o risco de infecção humana é baixo e não ocorre pelo consumo de carne ou ovos, mas sim por contato direto com aves doentes ou com ambientes contaminados.

"Não há registro em todo o mundo de transmissão da doença de uma pessoa para outra", acrescentou.

O surto em Montenegro causou suspensões comerciais de importadores de frango e ovos do Brasil, como a China e a União Europeia.