Duas autoridades de alto escalão da capital mexicana são mortas em plena luz do dia

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - A secretária particular e um assessor da prefeita da capital do México morreram na manhã desta terça-feira em um "ataque direto" supostamente realizado por pessoas em uma motocicleta, informaram autoridades.

A presidente Claudia Sheinbaum interrompeu coletiva de imprensa diária para ler uma nota informativa do governo da Cidade do México sobre o ataque, que não ofereceu detalhes sobre como a agressão ocorreu.

"É um fato lamentável e vamos dar a ela todo o apoio que o chefe de governo exige", disse.

Sheinbaum enviou suas condolências às famílias das vítimas e anunciou que as autoridades já iniciaram as investigações para encontrar os responsáveis.

Os mortos são a secretária particular de Clara Brugada, Ximena Guzmán, e o assessor José Muñoz. Os funcionários foram atacados em uma área central da populosa capital mexicana, enquanto viajavam em um veículo utilitário esportivo (SUV). Brugada não estava no utilitário esportivo, disse um funcionário da prefeitura da capital à Reuters.

Imagens da mídia local mostraram o Audi SUV com pelo menos quatro tiros no vidro dianteiro. Outras imagens mostraram um dos corpos, coberto com um lençol branco, na calçada.

"Não haverá impunidade, os responsáveis serão presos e devem enfrentar a justiça", afirma uma declaração do gabinete da prefeitura compartilhada por Brugada em suas redes sociais.

O episódio lembra um ataque contra o então chefe da polícia da capital, Omar García -- hoje secretário de Segurança do país -- em meados de 2020.

Na ocasião, um esquadrão do poderoso Cartel de Jalisco - Nova Geração (CJNG) interceptou o comboio em que o oficial viajava, ferindo-o e matando dois de seus guarda-costas, além de uma pessoa que passava pelo local. Pelo menos 19 pessoas foram presas pelo ataque ocorrido no início da manhã na movimentada avenida Paseo de la Reforma.

(Reportagem de Raúl Cortés Fernández e Diego Oré)