Dólar tem leve alta ante real em dia de ajustes

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - Em uma sessão sem notícias de impacto, o dólar oscilou em margens estreitas no Brasil e fechou a terça-feira em leve alta, com investidores ajustando posições após o recuo da véspera, em meio a preocupações com o déficit fiscal dos Estados Unidos.

O dólar à vista fechou em leve alta de 0,23%, aos R$5,6677. No mês, a divisa acumula leve baixa de 0,15%.

Às 17h05 na B3 o dólar para junho -- atualmente o mais líquido -- subia 0,34%, aos R$5,6840.

Na segunda-feira a moeda norte-americana havia cedido 0,25% ante o real, numa sessão marcada pelos efeitos do rebaixamento da nota de crédito dos EUA pela agência Moody’s.

Nesta terça-feira o dólar chegou a oscilar em baixa, dando continuidade ao movimento da véspera, mas rapidamente migrou para o território positivo, com alguns agentes aproveitando para ajustar posições e realizar os lucros da segunda.

“É uma sessão normal de correção deste dólar. Vimos ele perdendo força ontem, com o rebaixamento da nota dos EUA, que acaba trazendo uma pressão maior para a economia norte-americana, mas hoje ele corrige”, comentou durante a tarde Thiago Avallone, especialista em câmbio da Manchester Investimentos.

A realização dos lucros da véspera foi um fator citado também entre os profissionais de renda fixa para justificar a elevação das taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) nesta terça-feira.

Neste cenário, após registrar a cotação mínima de R$5,6422 (-0,22%) às 9h10, início da sessão, o dólar à vista atingiu a máxima de R$5,6842 (+0,52%) às 15h51 -- momento em que, segundo um operador ouvido pela Reuters, agentes encerravam operações do dia já com o foco no fim da sessão.

No exterior, o dólar cedia ante as divisas fortes e em relação a boa parte das demais moedas, com investidores ainda demonstrando preocupação quanto ao quadro fiscal norte-americano.

O presidente dos EUA, Donald Trump, foi ao Capitólio nesta terça para incentivar parlamentares republicanos a resolverem diferenças em relação a um projeto de lei abrangente de corte de impostos -- mais uma possível fonte de pressão sobre o Orçamento norte-americano. Analistas independentes dizem que a medida pode acrescentar de US$3 trilhões a US$5 trilhões à dívida de US$36,2 trilhões do governo federal.

Às 17h20, o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- caía 0,42%, a 100,010.

Pela manhã o Banco Central vendeu toda a oferta de 8.878 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 2 de junho de 2025.