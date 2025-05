Desafios fiscais não podem impedir avanço da infraestrutura do País, diz ministro Renan Filho

O ministro dos Transportes, Renan Filho, disse que o Brasil precisa seguir aumentando seus investimentos em infraestrutura "independentemente das condições fiscais". Durante audiência pública na Comissão de Infraestrutura (CI) do Senado, o ministro cobrou aos parlamentares sensibilidade ao tema.

"Temos que encontrar um caminho para este País investir mais forte", afirmou Renan Filho.

Antes do apelo, o ministro apresentou dados dos investimentos em rodovias e ferrovias ao longo dos últimos dez anos.

Primeiro, apontou queda ininterrupta entre 2016 e 2021. Na sequência, comparou as cifras públicas aportadas entre 2019 e 2022, no governo anterior, e nos dois primeiros anos do atual comando. Foram R$ 32,2 bilhões na gestão passada e R$ 30 bilhões na soma de 2023 e 2024.

"Na média, temos o mesmo volume de investimentos em infraestrutura que o Uruguai, que tem produção e população muito menores. O erro não está no Uruguai, está no Brasil", disse Renan Filho.

Ele destacou que a produção agrícola do País segue em rota de crescimento, precisando de infraestrutura de transportes em linha. "Investimentos devem observar a participação do privado e público."