D-Wave lança computador quântico de 6ª geração com avanços inéditos

A D-Wave anunciou nesta terça-feira, 20, o lançamento do Advantage2, seu mais avançado sistema de computação quântica até o momento. Em comunicado, a empresa destacou que a nova máquina é "capaz de resolver problemas computacionalmente complexos além do alcance dos computadores clássicos", com aplicações práticas em otimização, simulação de materiais e inteligência artificial (IA).

"Estamos lançando um sistema tão poderoso que pode resolver problemas difíceis que estão fora do alcance de um dos maiores supercomputadores clássicos baseados em GPU do mundo", afirmou o CEO da D-Wave, Alan Baratz. Para ele, o Advantage2 representa "um marco significativo não apenas para a D-Wave, mas para toda a indústria de computação quântica".

A plataforma pode ser acessada por meio do serviço em nuvem Leap, disponível em mais de 40 países com tempo de resposta inferior a um segundo. A D-Wave também oferece o sistema para instalação local, visando centros de supercomputação e aplicações em segurança nacional.

Segundo a empresa, mais de 20,6 milhões de problemas foram processados por protótipos do Advantage2 desde junho de 2022, com aumento de 134% no uso nos últimos seis meses. O sistema já foi utilizado por instituições como o Jülich Supercomputing Center e o Los Alamos National Laboratory, além de empresas como a Japan Tobacco, que o aplicou em pesquisa de novos medicamentos com apoio de IA. A D-Wave planeja ainda integrar o Advantage2 ao supercomputador europeu JUPITER e expandir seu uso em aplicações críticas ao redor do mundo.

Às 11h06 (de Brasília), a ação da D-Wave saltava 21,46% em Nova York. A empresa tem, atualmente, capitalização de mercado no valor de US$ 4,41 bilhões. Só em 2024, o aumento em seu valor de mercado foi de 1.795,02%. Neste ano, esse ganho já passou dos 65%.