Comissão do Senado aprova projeto que flexibiliza licenciamento ambiental

A CMA (Comissão de Meio Ambiente) do Senado aprovou hoje o relatório do PL 2159/2021 com as novas regras para licenciamento ambiental. A bancada do PT e a senadora Eliziane Gama (PSD-MA) registraram voto contrário.

O que aconteceu?

Projeto abre brechas. Ao manifestar sua oposição ao projeto, a senadora Eliziane Gama usou a tragédia de Brumadinho como exemplo. "Este projeto de lei abre brechas grandes para que fatalidades dessa natureza possam se repetir", disse.

PL pode ir a plenário amanhã. Projeto segue para a CRA (Comissão de Agricultura) do Senado, que terá sessão de discussão hoje e uma para votação marcada para amanhã às 13h40. A votação no plenário do Senado já está na pauta, prevista para as 14h de amanhã. Se for aprovado, o texto volta para a Câmara dos Deputados porque passou por alterações no Senado.

Apoio de Alcolumbre. O PL tramita de forma simultânea nas duas comissões sob as relatorias dos senadores Confúcio Moura (MDB) e Tereza Cristina (PP-MS), com apoio do presidente da Casa, senador Davi Alcolumbre (União-AP).

Entenda o PL

PL cria novo marco para o licenciamento ambiental no Brasil. O texto é alvo de críticas de ambientalistas, que ainda citam o fim de licenças para atividades agropecuárias como outro retrocesso do texto.

PL é criticado pelo Ministério do Meio Ambiente. Para o secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco. O texto fragiliza os licenciamentos e traz retrocessos ambientais já rejeitados pelo STF (Supremo Tribunal Federal). A possibilidade de autolicenciamento ambiental para obras de médio porte, o fim da responsabilização por impactos ambientais indiretos e a redução da participação social nos processos de licenciamento são alguns dos retrocessos citados por Capobianco.

Crítica a autorizações automáticas. Capobianco destacou que o PL contraria o que foi consolidado pela Constituição no tema da proteção ambiental e citou a criação, pelo projeto, da LAC (Licença por Adesão e Compromisso) que, para ele, permite o autolicenciamento com autorizações automáticas.

[O LAC] passa a ideia de que o empreendedor pode, por conta própria, definir qual é o impacto, se credenciar e se autolicenciar. No fundo, com a falta de quadros, seria quase que uma licença por W.O. É mais ou menos isso que a LAC faz. Mas é uma ilusão porque o dano ambiental permanece, o impacto permanecerá. E esse impacto não poderá ser ignorado . João Paulo Capobianco, secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente

O que dizem os favoráveis

Senadores reclamam de burocracia. Os senadores favoráveis ao projeto de lei que flexibiliza o licenciamento ambiental no Brasil argumentam que, atualmente, existem muitas normais contraditórias que dificultam os empreendimentos, sendo necessária uma legislação nacional para unificar e padronizar o processo de licenciamento no país.

Obstáculo ao desenvolvimento. Além disso, os parlamentares reclamam que os licenciamentos atuais são burocráticos, demoram anos, e dificultam o desenvolvimento econômico. Relatora na Comissão de Agricultura, Tereza Cristina defendeu que é preciso aprovar logo a matéria. "Os empreendimentos maiores precisam [da urgência da aprovação do texto]. Precisamos de modernização, agilidade, sem perder a eficiência e sem precarizar nada", disse.