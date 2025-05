Ciro Gomes é condenado a pagar R$ 52 mil a prefeita petista no Ceará

Do UOL, em São Paulo

Ciro Gomes (PDT) foi condenado a indenizar em R$ 52 mil a prefeita de Crateús (CE), Janaína Farias (PT-CE), a quem chamou de "assessora de assuntos de cama".

O que aconteceu

Ciro, que responde por violência política de gênero, foi condenado a pagar R$ 52 mil. Em decisão da juíza Priscila Faria da Silva, do TJDFT (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios) foi definido o valor de R$ 13 mil para cada uma das quatro vezes que Ciro Gomes ofendeu Janaína Farias.

Pela segunda vez, ele foi proibido de repetir ofensas sob pena de R$ 30 mil. A juíza explicitou na decisão judicial quais foram os termos que Ciro usou para humilhar a petista. São eles: "cortesã", "assessora para assuntos de alcova", "assessora de assuntos de cama", "organizadora de farras". Apesar da primeira decisão ter sido cautelar, desta vez Ciro Gomes foi condenado em primeira instância.

Batalha judicial envolvendo Janaína e Ciro já dura um ano. Desde que assumiu, em 2023, uma cadeira no Senado Federal como suplente de Camilo Santana (ministro da Educação), Janaína Farias, atual prefeita de Crateús, começou a ser alvo de ofensas do líder do PDT.

Relembre momentos em que Ciro ofendeu Janaína

A Justiça já havia decidido em favor de Janaína. A juíza Patrícia Vasques Coelho, da 12ª Vara Cível de Brasília, decidiu em maio de 2024 que as declarações de Ciro eram "ofensivas" e, dada a possibilidade de repetição das acusações do vice-presidente do PDT, foi estipulada uma multa de R$ 30 mil. Agora duas juízas já tomaram decisões desfavoráveis a Ciro.

Ciro insinuou que Janaína trabalhava com prostituição. Em abril de 2024, o vice-presidente do PDT afirmou em entrevista à rádio "A Notícia do Ceará" que a única atuação política de Farias anterior à posse era "o harém" de Santana.

Na primeira ofensa, Ciro Gomes se referiu à senadora como "cortesã". Em entrevista ao Jornal Jangadeiro, da TV Jangadeiro, ele afirmou que Farias era uma "assessora para assuntos de alcova" e responsável por "organizar as farras do Camilo". O UOL procurou Ciro Gomes, e esse texto pode ser atualizado quando vier uma resposta.

Janaína Farias comentou a decisão em 2024. A senadora afirmou que multas e indenizações provenientes dos processos serão doadas para instituições voltadas para a defesa e empoderamento feminino. "A gente acredita na Justiça", disse ela.