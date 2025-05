"Check-up anual deveria incluir ultrassom abdominal para prevenir câncer de rim", diz oncologista brasileiro

O câncer do rim é silencioso e representa apenas 3% dos tumores malignos urológicos no Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde. Por essa razão, ele não é alvo de uma política pública de rastreamento e o resultado é que muitas vezes os pacientes acabam descobrindo a doença tarde demais.

Taíssa Stivanin, da RFI em Paris

O paciente que descobre um câncer do rim em estado precoce pode ter 100% de chance de cura, explica o oncologista Cleydson Santos, do hospital Mater Dei em Salvador, que também atua nos hospitais das Obras Sociais Irmã Dulce, na capital baiana.

Segundo ele, todos os anos os pacientes deveriam realizar um ultrassom do abdômen para detectar precocemente nódulos suspeitos no rim. Como todos os cânceres, quanto mais tarde é feito o diagnóstico, menores são as chances de sobrevida e de remissão. O rim é um órgão vital, responsável pela filtragem do sangue.

"O câncer nos órgãos abdominais não se manifesta de uma forma tão clara quanto um nódulo na mama, por exemplo, ou do intestino, que logo sangra, levando o paciente a buscar ajuda", diz o oncologista. "O diagnóstico dos tumores renais quase sempre acaba acontecendo por acaso. O paciente vai fazer um exame por algum motivo e de repente é surpreendido pelo nódulo", acrescenta.

Os sintomas em geral aparecem quando o câncer já está em estado avançado e, em 25% dos casos, disseminado. De acordo com Cleydson dos Santos, isso acontece "porque a doença é traiçoeira, e não porque o paciente não busca ajuda".

Sintomas mais comuns

Não existe um exame de sangue específico para detectar o câncer renal. Quando há sintomas, as queixas mais comuns são a presença de sangue na urina, anemia, fraqueza, dor e cólica na região lombar, além de perda de peso.

Caso a doença já tenha se espalhado, em função do órgão afetado, podem aparecer outros sinais. No hemograma, a função dos rins, explica o oncologista, muitas está normal - e isso pode gerar uma falsa tranquilidade no paciente.

"O câncer renal não vem necessariamente acompanhado da insuficiência renal, que é bem frequente. Então às vezes o paciente tem um tumor, mas a função renal dele e os níveis de ureia e creatinina são normais", diz.

O oncologista brasileiro também recomenda que, na hora do check-up, o paciente peça ao médico que inclua um ultrassom do abdômen. "Uma checagem anual geral talvez seja um bom caminho para pegar a doença no início."

Homens entre 50 e 70 anos

O câncer do rim atinge principalmente homens entre 50 e 70 anos. A incidência é duas vezes maior em relação às mulheres. Pacientes obesos, sedentários, que fumam ou têm histórico de câncer renal na família também têm maior probabilidade de desenvolver a doença.

Rara em crianças, a doença pode se manifestar de várias formas nos adultos, em forma de cistos e nódulos. "A maioria dos cistos de rim não é uma doença maligna, não é câncer e não se transformará em câncer", esclarece.

"Mas a gente tem alguns cistos chamados complexos, com divisórias dentro, e nódulos sólidos, que fazem suspeitar da doença. O câncer de rim mais comum é o subtipo conhecido como células claras, que corresponde a 85% dos casos."

Quando a doença se espalha, pode ser bilateral, ou seja, já ter atingido o outro rim. Se o tumor já atingiu outras partes do corpo, em geral os órgãos mais afetados são os pulmões, o fígado, os linfonodos, ou ínguas, os ossos e às vezes até o sistema nervoso.

A boa notícia é que, se o paciente tem poucas metástases, ainda pode ser curado, diz o médico. "Nesse caso a gente investe no paciente e corre atrás, para tentar removê-las por inteiro e garantir uma sobrevida a longo prazo. Em torno de 5% a 15% das pessoas vão ter o câncer controlado a médio ou longo prazo".

Prognóstico

O prognóstico, diz o oncologista, depende do tipo de câncer e do estágio da doença. "Existe uma diferença entre um tumor localizado no rim de um que já cresceu e ultrapassou os limites do órgão e de um câncer que já se espalhou, criando metástases. Isso significa que a doença já se 'enraizou'", explica.

O tratamento é cirúrgico e nem sempre é necessário retirar todo o órgão. Em alguns casos, é preciso realizar uma imunoterapia depois da operação, para estimular o sistema imunológico do paciente e combater as células residuais.

"Quando a doença já se espalhou, o tratamento é a base de medicamentos orais. O câncer de rim normalmente é resistente às quimioterapias tradicionais".

Os tratamentos, lembra o oncologista, evoluíram muito, mas infelizmente existe um "abismo" entre os pacientes da rede privada e do SUS (Sistema Único de Saúde), o que torna ainda mais importante o diagnóstico precoce.

"É importante nós lutarmos para que o mesmo tratamento que o paciente tenha no sistema privado, com resultados tão bons, seja aplicado no sistema público. Em muitos lugares, não temos nenhum tratamento disponível quando a doença já está avançada".

O custo que envolve os novos fármacos, descobertos nos últimos dez anos, é apontado pelo oncologista como uma das principais razões dessa desigualdade.