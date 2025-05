Casal é condenado a 132 anos de prisão por matar sogros de ex-prefeito

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo condenou o casal acusado de matar os sogros do ex-prefeito de Cachoeiro do Itapemirim, em outubro do ano passado. Somadas, as penas impostas aos réus chegam a 132 anos de prisão.

O que aconteceu

Penas foram impostas pela 4º Vara Criminal de Cachoeiro. Adriana de Souza Santos foi sentenciada a 65 anos de detenção, enquanto seu parceiro, Valmir Santana Ribeiro, foi condenado a 67 anos de prisão — ele teve a pena aumentada em decorrência dos antecedentes criminais.

Casal foi considerado culpado pelos crimes de latrocínio (roubo seguido de morte) e por maus-tratos aos animais. Eles foram apontados como os autores dos assassinatos de Cacilda Vetoraci Duarte, 77, e Luiz Geraldo Duarte Ignez, 80. As vítimas eram pais da primeira-dama da cidade, Keila Coelho, esposa do então prefeito do município Victor Coelho.

Réus se hospedaram no hotel das vítimas com intenção criminosa, diz a decisão da Justiça. "As circunstâncias em que ocorreu o delito são extremamente graves, considerando que além de agirem em concurso de pessoas visando facilitar a execução do crime, os réus utilizaram de violência desmedida contra os animais, mediante o uso de uma barra de ferro, o que extrapola as circunstâncias típicas do próprio tipo penal e configura uma crueldade excessiva", destacou em sua sentença o juiz João Carlos Lopes Monteiro Lobado Fraga.

Ex-prefeito celebrou condenação dos réus. "Os assassinos dos meus sogros foram condenados a mais de 130 anos de prisão. A dor da perda é irreparável, a saudade é eterna. Mas saber que a Justiça foi feita traz algum alívio. Que eles paguem pelo que fizeram e que ninguém mais passe por isso", escreveu Victor Coelho nas redes sociais.

Adriana e Valmir podem recorrer da decisão. O UOL não conseguiu localizar a defesa deles para pedir posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

Relembre o crime

Cacilda Vetoraci Duarte e Luiz Geraldo Duarte Ignez foram vítimas de latrocínio. Os corpos foram encontrados pela filha deles, Keila, no hotel que pertencia à família.

Crime foi considerado brutal pelos policiais. A investigação apontou que Cacilda foi morta primeiro, enquanto estava sozinha na casa. Luiz Geraldo teria saído para comprar marmitas e, ao voltar, foi surpreendido pelos criminosos, que atacaram o idoso e fugiram com pertences do casal.

Os animais de estimação que viviam com o casal também foram encontrados mortos. Na época, Valmir confessou ter golpeado os idosos, mas nega ter matado os cães. Adriana também afirma que não matou os animais, segundo a PCES.