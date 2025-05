Influencer brasileira é presa com R$ 38 mil em drogas na Irlanda

Do UOL, em São Paulo

Uma influenciadora brasileira e o namorado dela, também brasileiro, foram presos em Dublin após serem encontrados com 6 mil euros (equivalente a R$ 38 mil) em drogas em um carro.

O que aconteceu

Laryssa Sales, 19, e Otávio de Sousa, 30, foram levados a júri ontem. Eles foram acusados de posse de cocaína, ketamina, MDMA e de outras drogas, segundo o jornal irlandês The Irish Times. Uma balança e embalagens também foram encontrados no veículo.

Polícia disse que encontrou drogas e 3 mil euros em dinheiro (equivalente a R$ 16,5 mil) com eles durante uma abordagem. Segundo a Garda, Laryssa ficou em pânico após ser parada e se inclinou ao porta-luvas do carro, onde as drogas estavam.

À polícia, ela afirmou que o namorado não tinha relação com o tráfico e disse que a droga era para consumo próprio. Os policiais afirmaram à Justiça que o casal foi "pouco cooperativo", não entregou identificação ou disse o próprio endereço.

Advogado pediu fiança e disse que jovem estava grávida. Na corte, o defensor da dupla, Evan Moore, afirmou que Laryssa estuda e trabalha no país, está grávida e tem uma condição médica séria. Ainda assim, a justiça decidiu que eles não teriam direito a fiança por risco de fuga do país. A polícia alegou que o advogado não mostrou provas sobre a gravidez ou sobre os problemas de saúde.

Brasileira presa tem 20 mil seguidores no Instagram. Na rede social, Laryssa compartilhava registros da vida na Europa, para onde se mudou em outubro de 2024. O UOL buscou familiares dos dois brasileiros detidos. O espaço segue aberto para manifestação.

Caso deve ser encaminhado a tribunal local. Não há previsão para que a dupla receba sentença.