Cármen Lúcia denuncia racismo contra ministra do TSE em evento do governo

Do UOL, em São Paulo

A ministra Cármen Lúcia, presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), denunciou hoje um caso de racismo sofrido pela ministra Vera Lúcia Santana em um evento do governo na última sexta-feira.

O que aconteceu

Vera Lúcia foi barrada quando chegou na sede da AGU (Advocacia-Geral da União) para participar de um evento do governo, segundo o TSE. O evento era o 25º Seminário Ética na Gestão, promovido pela Comissão de Ética Pública da Presidência da República.

Cármen Lúcia condenou o ocorrido durante sessão do TSE de hoje e ressaltou que a Justiça Eleitoral faz diversas campanhas pela inclusão e pela igualdade racial. Ela também prestou solidariedade à ministra Vera Lúcia e ressaltou que todo ser humano merece respeito.

Mesmo após o ocorrido, a ministra Vera Lúcia conseguiu entrar no local e participar do evento, disse Cármen Lúcia. "Após algumas providências, a ministra foi autorizada e cumpriu seu compromisso de fazer a palestra."

O ministro Jorge Messias, da AGU, disse que tomará providências para apurar o ocorrido, segundo a ministra. "O ministro procurou a ministra e também me procurou. Ele enviou, a este tribunal, um ofício dizendo que se solidarizava não apenas com a ministra Vera Lúcia Santana, mas com este Tribunal Superior Eleitoral."

A presidente da Corte disse que oficiou a Comissão de Ética Pública da Presidência da República para dar ciência formal ao agravo. "Esta presidência e toda Justiça Eleitoral não aceita práticas criminosas por discriminação, racismo, etarismo ou qualquer que seja."

O UOL procurou o governo para comentar o caso. O espaço segue aberto para manifestação.