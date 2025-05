Calendário de restituições do Imposto de Renda 2025: veja datas

Os pagamentos das restituições do Imposto de Renda 2025 terão início no final de maio.

Cronograma dos lotes da restituição do IRPF

Serão ao todo cinco etapas de pagamento, definidas com base em critérios de prioridade. Veja abaixo as datas:

1º lote: 30 de maio

2º lote: 30 de junho

3º lote: 31 de julho

4º lote: 20 de agosto

5º lote: 30 de setembro

Terão preferência no recebimento os contribuintes com mais de 80 anos. Em seguida, estão os idosos a partir de 60 anos, pessoas com deficiência, portadores de doença grave, trabalhadores cuja principal fonte de renda seja o magistério, e também quem escolheu o formulário pré-preenchido ou optou por restituição via Pix.

Entrega das declarações

O prazo para enviar a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) teve início em 17 de março e segue até 30 de maio. Segundo a Receita Federal, já foram enviadas mais de 10,5 milhões de declarações até o momento.

Segundo a Receita Federal, já foram enviadas mais de 10,5 milhões de declarações até o momento. A isenção em 2024 é válida apenas para quem teve uma renda mensal de até dois salários mínimos, ou seja, R$ 2.824. A proposta do governo que amplia a isenção para quem recebe até R$ 5 mil por mês ainda está em tramitação no Congresso e, se aprovada, só valerá a partir do próximo ano.

Quem está obrigado a declarar o IRPF?

Deve entregar a declaração quem se enquadra em uma ou mais das situações a seguir: