Brasileiro é resgatado após errar caminho e caminhar 24 km na Patagônia

Thiago Crevelloni, um brasileiro de Curitiba. foi resgatado pela polícia da Argentina após se perder em um local inóspito e com muita neve na Patagônia. De acordo com a autoridade policial local, ele foi encontrado caminhando em "condições extremas" e com "claros sinais de hipotermia".

"Em meio ao intenso frio e à neve, os policiais da Delegacia de Gobernador Gregores responderam a um chamado urgente: um homem de nacionalidade brasileira havia ficado preso e desorientado a 120 km ao norte da localidade, após seu veículo ficar encalhado na neve", escreveu a polícia de Santa Cruz, província argentina, no Instagram.

"Ele foi rapidamente assistido e transportado para a cidade para receber atendimento médico", informou.

Após percorrer cerca de 20 quilômetros neste atalho, seu carro ficou atolado na neve e, com medo de ser soterrado, ele decidiu seguir a pé. Foram cerca cinco horas de caminhada, percorrendo 24 quilômetros, até ser resgatado.

"Começou a nevar forte e parei para colocar as correntes (nos pneus). Continuei, mas ventava muito, e a neve estava ficando mais densa. Em uma curva, o carro bateu em uma duna de neve. Tudo estava branco, não dava para distinguir o que era estrada e o que não era", disse ele ao La Nación. "Foi uma experiência extrema, que me marcou. Por sorte tive um final feliz."

O jornal argentino informou que o atalho percorrido por Crevelloni é um "antigo trajeto da Rota Nacional 40, que hoje quase ninguém usa". Segundo a publicação, o curitibano havia saído de Perito Moreno, no Norte de Santa Cruz, e ia em direção ao sul da Patagônia.

A reportagem tenta contato com Crevelloni.