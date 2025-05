BNDES pretende continuar vendendo papéis da JBS, dizem fontes

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) pretende continuar vendendo papéis da JBS, após o banco de fomento reduzir nesta terça-feira sua participação na processadora de alimentos para cerca de 18%, disseram fontes com conhecimento da operação à Reuters.

Segundo as fontes, que falaram em condição de anonimato, o BNDES vem cortando sua fatia na JBS desde abril e atingiu nesta terça seu maior volume de venda das ações da empresa, após o preço dos papéis atingir um "patamar interessante", apoiado principalmente no processo para dupla listagem da companhia.

O papel da JBS fechou esta terça-feira cotado a R$42,01, alta de 4,79%. Este ano, a ação acumula valorização de 21% e, no ano passado, teve elevação de 58%.

A maior produtora de carnes do mundo realizará na sexta-feira assembleia extraordinária com acionistas para deliberar sobre seu plano para listar ações na bolsa de Nova York. Atualmente, a listagem primária da JBS está no Brasil.

O BNDES, no entanto, não pretende sair de uma vez da JBS e nem possui meta para isso, embora a veja como uma companhia consolidada e acredite que já cumpriu seu papel na empresa, de acordo com as fontes.

O dinheiro captado com as vendas poderá ser usado para reforço de caixa e novos investimentos do BNDES, acrescentaram.

"Com a venda de papéis você reforça o caixa, pode fazer mais investimento e desembolsos", disse uma das fontes. "Os recursos ainda não têm uma destinação definida."

A JBS informou na noite desta terça que a BNDESPar, instituição do BNDES que atua no mercado de capitais, reduziu sua participação na companhia para 18,18% do total de ações ordinárias, em movimento que não objetiva "a alteração do controle acionário ou da estrutura administrativa da JBS", conforme comunicado divulgado ao mercado.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier; edição de Patricia Vilas Boas, Pedro Fonseca e Fabrício de Castro)