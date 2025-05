Custam até R$ 8.000 e podem medir 1,20 m: como são feitos os bebês reborn?

Colaboração para o UOL, em São José do Rio Preto (SP)

Eles usam fralda, mamam, trocam de roupa, dormem com paninho e andam de carrinho. Não estamos falando de crianças de verdade, mas, sim, dos bebês reborn —bonecos hiper-realistas que imitam com perfeição um recém-nascido ou um bebê de alguns meses. Feitos à mão, com silicone ou vinil especial, eles viralizaram nas redes sociais nas últimas semanas e chamam atenção pelo nível de detalhes: veias aparentes, dobrinhas na pele, cabelo implantado fio a fio e até cheirinho de talco.

Mas como eles são e quanto custam? Os preços variam bastante, dependendo do tamanho, dos materiais e da complexidade da produção —há modelos que ultrapassam R$ 8.000.

E se engana quem pensa que os bebês reborns são apenas do tamanho de um recém-nascido. O mercado oferece uma variedade de modelos, organizados geralmente pela "idade" do boneco, que vão do recém-nascido aos 4 anos:

Recém-nascido (48 a 52 cm)

Bebê reborn recém-nascido Imagem: Reprodução/ Simone Fortuna

Tem corpo molinho e expressão serena, como se tivesse acabado de sair da maternidade.

Ele pode ter os olhinhos abertos ou fechados. Ter cabelos ou não.

É o modelo mais procurado, segundo empresários do setor.

4 a 11 meses (58 a 70 cm)

Bebê reborn de 8 meses Imagem: Reprodução/ Aline Oliveira

São mais "encorpados", começam a apresentar sorrisos e olhares mais vivos.

Eles podem sentar ou até mesmo ficarem em pé com apoio, tem cabelo mais volumoso e rosto mais expressivo.

1 ano a 2 anos (75 a 85 cm)

Bebê reborn de 1 ano a 2 anos Imagem: Reprodução/ Simone Fortuna

Já vem com postura mais firme e, em alguns casos, pode até ficar de pé. A feição também muda: menos "bebê" e mais "criança".

3 a 4 anos (90 a 1,20 m)

Bebê reborn de 4 anos Imagem: Reprodução/ Aline Oliveira

Mais difíceis de encontrar, essas bonecas podem ter até 1,20 m de altura e são semelhantes a crianças de até 4 anos.

Segundo as profissionais que atuam na área, são poucas as pessoas que buscam por essas bonecas maiores e por isso a confecção delas também é escassa.

"Os mais vendidos são os recém-nascidos, porque são os mais produzidos por serem os mais fáceis de encontrar os moldes", diz Simone Fortuna, que há 18 anos trabalha com produzindo bebês reborns.

Como são feitos os bebês reborn

A produção é manual, o que torna cada bebê único. A base é um molde (chamado de "kit"), que pode ser comprado em lojas especializadas. Eles são compostos por cabeça, braços, pernas e corpo de vinil.

O mesmo tipo de kit é usado para confeccionar todos os bebês, o que diferencia cada um é a personalização, que é feita em várias etapas.

Processo de confecção de um bebê reborn Imagem: Divulgação/ Simone Fortuna

Pintura - Camadas finas de tinta são aplicadas para dar tonalidade à pele, com detalhes de veias, manchas e dobrinhas.

Implante de cabelo - Fio a fio, feito com agulha específica, usando mohair (pelo de cabra) ou até mesmo cabelo humano.

Montagem - Os membros são montados em um corpo de pano com enchimento, que imita o peso de um bebê real. Há modelos em que o corpo também é feito em vinil.

Finalização - A boneca recebe cílios, olhos de vidro (em modelos maiores), fraldas, roupas e acessórios.

O valor final leva em conta a complexidade do molde, o realismo da pintura e os materiais usados.

Diferentes materiais

Os bebês reborn costumam ser feitos de três materiais e isso influencia diretamente no valor final.

Os modelos mais básicos são feitos de vinil (cabeças, braços e pernas) e possuem o corpo de tecido. Esse material é bastante comum em bonecas "normais", por isso o seu custo também é menor. Esse modelo custa a partir de R$ 150 chegando a R$ 3.000

Há ainda os que são feitos totalmente de vinil —corpo, cabeça, braços e pernas. Eles são um pouco mais realistas do que o modelo anterior. Esses modelos custam a partir de R$ 500, chegando a até R$ 5.000.

"O bebê de vinil vem todo desmontado. Nós fazemos os encaixes e depois fazemos o trabalho de realismo, como a pintura e as dobrinhas", explica Aline Oliveira, especialista em confeccionar bebês reborn.

Os modelos mais caros são os confeccionados em silicone sólido. O material é mais flexível e mais parecido com a pele de um bebê recém-nascido. Além disso, quem investe nesse tipo de bebê costuma pedir alguma personalização, como o detalhamento de dentinhos ou marcas de nascença.

Alguns modelos podem inclusive ter dispositivos que trazem mais realismo, como sistemas que permitem que o bebê receba mamadeira e faça xixi. O preço desses brinquedos vai de R$ 2.000 a R$ 8.000.

"O vinil vem num molde único, ele não tem os encaixes. Esse material é o mais novo que se tem no mercado", acrescenta Oliveira.