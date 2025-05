BC recolhe subsídios para revisão de balancetes combinados dos sistemas cooperativos de crédito

O Banco Central lançou, nesta terça-feira, 20, um edital de participação social com o objetivo de recolher subsídios para a revisão das normas que estabelecem os critérios e procedimentos para elaboração e divulgação dos balancetes combinados dos sistemas cooperativos de crédito.

Segundo o BC, o edital coloca para discussão pública questões relacionadas às demonstrações financeiras que devem ser divulgadas pelos sistemas cooperativos, assim como o escopo das demonstrações.

"Além disso, discute-se a exigência da elaboração e divulgação do Relatório de Informações Financeiras Relacionadas à Sustentabilidade pelos sistemas cooperativos, nos mesmos moldes do que é requerido das demais instituições reguladas pelo Banco Central", disse a autarquia, em nota.

As contribuições podem ser feitas até o dia 30 de junho, por meio do site do BC, do portal Participa + Brasil ou do e-mail denor@bcb.gov.br.