BC do Japão recebe pedidos para aumentar compra de títulos em meio à alta dos rendimentos

Por Leika Kihara

TÓQUIO (Reuters) - Alguns participantes do mercado pediram que o Banco do Japão aumente a compra de títulos de longo prazo ou encerre a redução gradual das compras para esses vencimentos, na esteira dos aumentos acentuados em seus rendimentos, informou o banco central japonês nesta terça-feira.

As solicitações, feitas na pesquisa do Banco do Japão com participantes do mercado de títulos sobre seus planos de redução de compras, ressaltam o desafio que o banco central enfrenta para remover os elementos remanescentes de seu estímulo monetário maciço.

"A liquidez do mercado para títulos superlongos tem diminuído drasticamente, de modo que o Banco do Japão deve considerar uma resposta ágil, como, por exemplo, interromper a redução gradual, aumentar a quantidade comprada" ou ajustar a distribuição dos títulos comprados, citou o banco central em seu resumo da pesquisa.

Os rendimentos dos títulos superlongos do governo japonês subiram para os níveis mais altos de todos os tempos nesta terça-feira devido à fraca demanda dos investidores, à medida que os apelos políticos por grandes gastos fiscais aumentam antes da eleição para a câmara alta, previstas para julho.

O aumento nos rendimentos ocorre em um momento delicado para o Banco do Japão, que revisará no próximo mês um programa de redução de gastos existente até março e apresentará um plano para o próximo ano fiscal e além.

Na pesquisa, a maioria dos participantes do mercado não viu necessidade de ajustar o atual programa de redução de compras do Banco do Japão.

Eles estavam divididos quanto ao ritmo desejável de redução a partir do ano fiscal de 2026, com alguns pedindo que o banco pare de comprar títulos por completo, enquanto outros disseram que ele deveria continuar obtendo até 3 trilhões de ienes (US$20,77 bilhões) por mês.

No entanto, a maioria das opiniões defendia a manutenção ou uma ligeira desaceleração do ritmo de redução, segundo o resumo, o que aumenta a chance de que o Banco do Japão avance lentamente na redução de seu enorme balanço patrimonial.

De acordo com o plano atual estabelecido no ano passado, o Banco do Japão tem diminuído as compras de títulos em cerca de 400 bilhões de ienes por trimestre para reduzir pela metade as compras mensais para 3 trilhões de ienes até março de 2026 - um ritmo que diminuirá seu balanço patrimonial de US$3,9 trilhões em até 8%.

"Levando em conta o risco de piora das condições de oferta e demanda em tempos de instabilidade do mercado, o Banco do Japão deveria reduzir o tamanho de sua redução trimestral para cerca de 200 bilhões de ienes", disse um entrevistado da pesquisa.

Os resultados da pesquisa foram divulgados como parte dos materiais informativos que o Banco do Japão preparou para uma reunião de dois dias com os participantes do mercado de títulos, que teve início nesta terça-feira.

A pesquisa e o resultado da reunião serão levados em consideração quando o Banco do Japão revisar seu plano de aperto quantitativo em sua próxima reunião de política monetária, nos dias 16 e 17 de junho.

Embora o Banco do Japão também tenha começado a reduzir sua enorme compra de títulos no ano passado, ele ainda possui cerca de metade dos títulos governamentais em circulação.