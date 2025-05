BC da China promete reforçar apoio ao consumo e à estabilização do comércio

PEQUIM (Reuters) - A China atenderá à demanda efetiva de financiamento da economia real e intensificará os esforços para apoiar a inovação tecnológica, o consumo, as pequenas empresas e a estabilização do comércio, informou um comunicado do banco central nesta terça-feira.

O Banco do Povo da China apoiará os ajustes da estrutura econômica do país, sua transformação e modernização, e impulsionará a internacionalização do iuan, disse o comunicado, citando um simpósio sobre suporte financeiro à economia real presidido pelo governador do banco central, Pan Gongsheng, na segunda-feira.