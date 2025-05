BC altera dinâmica de monitoramento de mercados para eventual atuação no câmbio

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - O Banco Central publicou na noite desta terça-feira resolução que altera a dinâmica de monitoramento dos mercados para eventual atuação da instituição no câmbio.

Conforme a Resolução BCB nº 473, o Departamento das Reservas Internacionais (Depin) será responsável por manter "permanente monitoramento dos mercados", visando subsidiar a tomada de decisões para atuação do BC no câmbio. Anteriormente, esta atribuição era do Depin e também do Departamento de Operações do Mercado Aberto (Demab).

A resolução prevê ainda que o Depin passa a ser o único responsável pela comunicação imediata, ao diretor de Política Monetária do BC, de "eventuais condições adversas ou disfuncionalidades" detectadas no mercado de câmbio.

Tanto o Demab como o Depin estão na Diretoria de Política Monetária do Banco Central, comandada por Nilton José David -- que ocupa a cadeira antes ocupada pelo atual presidente da autarquia, Gabriel Galípolo.

O BC possui diversos instrumentos para atuação no mercado de câmbio, caso indentifique a necessidade. Entre eles estão a compra ou venda de dólares no segmento à vista, a realização de leilões de linha (venda de dólares com compromisso de recompra) e os leilões de swap (um tipo de instrumento cambial).

Publicamente, o BC defende há anos que suas atuações buscam corrigir disfuncionalidades ou prevenir condições adversas, sem mirar níveis específicos de preços. Tanto em documentos oficiais quanto em comentários públicos de seus dirigentes, o BC sempre ressalta que o câmbio no Brasil é flutuante.

