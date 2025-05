Atacante Ênio, do Juventude, é alvo de operação do MP por suspeita de manipulação

O atacante Ênio, do Juventude, foi alvo de uma operação nesta terça-feira (20) para investigar seu envolvimento em uma possível manipulação de resultados para favorecer apostadores, informaram o Ministério Público e uma fonte do clube.

O jogador de 24 anos é investigado por pelo menos dois cartões amarelos em duas partidas do Campeonato Brasileiro.

Embora o Ministério Público não tenha revelado sua identidade, uma fonte do Juventude confirmou à AFP que o alvo da operação foi Ênio, ex-jogador do Botafogo que no ano passado atuou por empréstimo no Molenbeek, da Bélgica.

O clube gaúcho havia anunciado em comunicado na semana passada que tomaria as "medidas cabíveis" diante da "abertura de uma investigação por parte das autoridades competentes envolvendo o atleta Ênio".

O atacante ficou de fora do empate do Juventude com o Fluminense em 1 a 1, no último domingo.

A CBF havia alertado às autoridades sobre apostas online "acima do considerado normal para um cartão envolvendo um jogador" e sobre o fato de que "pessoas ligadas ao alvo, tanto no mês passado, quanto agora, estariam entre os apostadores", informou em nota o Ministério Público do Rio Grande do Sul.

Nesta terça-feira, foram cumpridos mandados de busca na casa de Ênio e em seu armário no estádio Alfredo Jaconi, casa do Juventude, em busca de provas para "identificar outros suspeitos".

"Reiteramos nosso compromisso com a integridade e a transparência, e continuamos à disposição das autoridades para colaborar com o que for necessário", escreveu o Juventude em nota, sem se referir ao atacante.

Se for declarado culpado, Ênio poderá ser condenado a penas de dois a seis anos de prisão.

