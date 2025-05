Ânima: Novas diretrizes do EAD são positivas e um avanço na busca pela qualidade do ensino

A Ânima Educação considera as novas regras do Ensino à Distância (EAD) como "positivas" e um "avanço" na busca pela qualidade do ensino e pela valorização da formação acadêmica no País.

Em nota, a empresa informa que a qualidade acadêmica "sempre foi uma diretriz inquestionável e nossas instituições e cursos já possuem, majoritariamente, padrões de qualidade adequados ao novo marco regulatório".

A empresa disse, ainda, que está preparada para atender às novas exigências, demandando apenas ajustes pontuais durante o período de transição.