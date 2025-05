Aneel aprova reajuste tarifário da Sulgipe, com alta média de 1,35%

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 20, o índice de Reajuste Tarifário Anual da Companhia Sul Sergipana de Eletricidade (Sulgipe), com alta média de 1,35%. O novo patamar valerá a partir do dia 22 de maio.

Na classificação por grupos de consumidores, haverá alta média de 0,38% na tarifa para os consumidores em alta tensão, como grandes indústrias.

Já os consumidores em baixa tensão ficarão com as tarifas elevadas em 1,61%. Esse segundo grupo considera consumidores residenciais, rurais, iluminação pública, etc.

A Sulgipe é sediada na cidade de Estância, no Estado de Sergipe.

A concessionária atende aproximadamente 172 mil unidades consumidoras e o consumo de energia elétrica representa faturamento anual na ordem de R$ 244 milhões.