Aneel aprova reajuste tarifário anual da CPFL Santa Cruz, com alta média de 2,62%

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 20, o índice de Reajuste Tarifário Anual da Companhia Jaguari de Energia (CPFL Santa Cruz), com alta média de 2,62%. O novo patamar valerá a partir do dia 22 de maio.

Na classificação por grupos de consumidores, haverá alta média de 2,61% na tarifa para os consumidores em alta tensão, como grandes indústrias. Já os consumidores em baixa tensão ficarão com as tarifas elevadas em 2,62%. Esse segundo grupo considera consumidores residenciais, rurais, iluminação pública, etc.

O processo gerou um impasse na diretoria da Aneel sobre o diferimento no porcentual da tarifa, mecanismo que permite transferir para os outros anos parte dos reajustes, sejam negativos ou positivos. Conforme apurado pela área técnica, o efeito tarifário médio para da CPFL Santa Cruz seria negativo, com baixa de 3,44%.

Por outro lado, a área técnica projetou um aumento expressivo para 2026, inicialmente estimado em 16,1% e, em simulação mais recente, atualizado para 17,23%.

A CPFL Santa Cruz havia apresentou pedido de diferimento positivo de cerca de R$ 111,7 milhões, justamente diante desse cenário de oscilação projetada para as tarifas nos anos de 2025 e 2026.

Para mitigar a acentuada volatilidade tarifária prevista a Aneel aprovou um diferimento de R$ 100 milhões. Assim, o efeito médio em 2025 será de 2,62% e, para 2026, há projeção de 3,75%. Esse valor será o componente financeiro, atualizado pela Taxa Selic, que permitirá um reajuste menor no ano que vem.

Conforme balanço da empresa, a CPFL Santa Cruz atende 45 municípios de três Estados, sendo que 39 ficam apenas em São Paulo. Há três municípios no Paraná e três em Minas Gerais. A distribuidora cobre uma área de concessão de 20.249 km².