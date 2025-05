'AHU!': o que significa o grito do retiro cristão masculino Legendários?

Em vídeo publicado no Instagram, Ricardo Martins, um dos membros do movimento Legendários no Brasil, explicou o significado do grito "AHU", frequentemente usado por participantes das chamadas "subidas à montanha" — eventos espirituais voltados exclusivamente para homens.

Qual o significado do grito?

AHU! Provavelmente você já deve ter ouvido algum legendário cumprimentar outro legendário com o nosso famoso AHU. Talvez você tenha pensado que é algum tipo de grito de guerra, mas, na verdade, o nosso A-H-U significa um convite aos homens para um novo nível de A, amor, H, honra, U, unidade. Então, sempre que você ouvir um legendário falando AHU, lembre-se disso: amor, honra e unidade.

Ricardo Martins, empresário

Com mais de um milhão de seguidores no Instagram, Ricardo se apresenta na rede social como "ministro do Evangelho" e "legendário 50.942". Ele é também empresário e sócio do banco digital Propósito Bank, cuja comunicação nas redes é marcada pelo uso de linguagem religiosa — incluindo vídeos com pastores e lideranças evangélicas. Ao lado da esposa, Vanessa, ele também produz conteúdos voltados para casais cristãos.

O vídeo em que ele explica o "AHU" gerou grande repercussão nas redes. Muitas pessoas comentaram a publicação de forma crítica: "Vocês arrumam tanta coisa pra tirar dinheiro dos outros", escreveu um usuário. Outro ironizou: "Sempre dá pra piorar".

O que é Legendários

O movimento Legendários surgiu em 2015 na Guatemala, idealizado pelo pastor Chepe Putzu. Com o lema "trazer de volta o herói caçador para cada família", a proposta do projeto é reunir homens em experiências que combinam espiritualidade cristã, desafios físicos e discursos de autoajuda. Hoje, o movimento está presente em 13 países e afirma já ter impactado mais de 50 mil homens.

No Brasil, a primeira expedição aconteceu em 2018. Desde então, o grupo tem crescido com força nas redes sociais, impulsionado por nomes influentes. Celebridades como o empresário Tiago Nigro, o candidato derrotado na eleição municipal de São Paulo, Pablo Marçal, o ex-BBB Eliezer e o pai do jogador Neymar já participaram de retiros promovidos pelos Legendários. Em uma das ações mais divulgadas, Nigro chegou a oferecer um cheque de R$ 100 mil para que o influenciador Renato Cariani aceitasse o convite para subir a montanha.

Com forte apelo emocional e uso de linguagem simbólica — como o grito AHU — o movimento tem conquistado adeptos e também levantado críticas por seu modelo de atuação, frequentemente associado a discursos motivacionais e estratégias de coaching.