Ações europeias fecham perto de pico em 9 semanas, com impulso de papéis de serviços públicos e telecomunicações

Por Sruthi Shankar e Ragini Mathur e Purvi Agarwal

(Reuters) - As ações europeias fecharam nos maiores níveis em quase nove semanas nesta terça-feira, com empresas de serviços públicos e de telecomunicações na liderança dos ganhos, enquanto alguns balanços corporativos positivos também melhoraram o humor do mercado.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,73%, a 554,02 pontos, depois de atingir o maior nível em oito semanas.

A maioria das bolsas regionais também encerrou em alta, com a da Alemanha atingindo um recorde e a da Espanha sendo negociada no seu nível mais alto desde 2008.

As empresas de serviços públicos subiram 1,8%, na liderança dos ganhos mais amplos, com a portuguesa EDP Renováveis subindo 4,1% depois que o Deutsche Bank elevou a recomendação das ações de "manter" para "compra".

As ações da desenvolvedora de energia eólica offshore Oersted saltaram 14,5% e as da Vestas Wind ganharam 4,8% depois que o governo dos Estados Unidos suspendeu uma ordem de parada de um mês em uma grande instalação eólica offshore planejada na costa de Nova York.

O ganho de 7,3% da Vodafone, depois que a companhia disse que prevê crescimento do fluxo de caixa este ano, impulsionou o setor de telecomunicações para alta de 1,7%.

Os mercados também se estabilizavam após o rebaixamento do crédito soberano dos EUA pela Moody's na sexta-feira, o que minou o apetite por risco. Entretanto, Wall Street se recuperou de quedas iniciais e fechou estável na segunda-feira.

"O rebaixamento abalou um pouco a confiança ontem, mas parece que superamos isso rapidamente... Portanto, (hoje) parece apenas um pouco de reequilíbrio no apetite", disse Daniela Hathorn, analista sênior de mercado da Capital.com.

As ações de luxo, que estão expostas aos consumidores chineses, registraram ganhos nesta terça-feira, com a LVMH subindo 1,3%, a Burberry ganhando 3,7% e a Kering avançando 4%. O setor de luxo mais amplo teve alta de 0,3%.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,94%, a 8.781,12 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,42%, a 24.036,11 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,75%, a 7.942,42 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,89%, a 40.522,44 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 1,59%, a 14.323,40 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 1,75%, a 7.376,68 pontos.