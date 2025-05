Ações de China e Hong Kong sobem com o corte nas taxas de juros

Por Summer Zhen

HONG KONG (Reuters) - As ações da China e de Hong Kong subiram nesta terça-feira, lideradas pelos setores de saúde e de consumo, uma vez que a confiança do mercado melhorou depois que a China cortou as taxas de empréstimo pela primeira vez desde outubro.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,38%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,54%.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 1,49%, ficando próximo da máxima de dois meses.

A China cortou as taxas de juros de referência para empréstimos pela primeira vez desde outubro nesta terça-feira, enquanto os principais bancos estatais reduziram as taxas de depósito, com as autoridades trabalhando para afrouxar a política monetária para ajudar a proteger a economia do impacto da guerra comercial com os Estados Unidos.

Com o recente progresso substancial nas negociações tarifárias entre os EUA e a China e o anúncio de cortes nas taxas de juros, a incerteza do mercado diminuiu e o apetite por risco se recuperou, disse a TF Securities em uma nota.

Ações do setor de saúde listadas em Hong Kong e na China avançaram 2,6% e 1,4%, respectivamente.

O setor de consumo também teve ganhos, com o Índice de Consumo Discricionário SCHK do Hang Seng avançando 1,2%.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,08%, a 37.529 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 1,49%, a 23.681 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,38%, a 3.380 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,54%, a 3.898 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,06%, a 2.601 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,01%, a 21.526 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,16%, a 3.882 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,58%, a 8.343 pontos.