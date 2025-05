11 produtos que prometem estimular a produção de colágeno e firmar a pele

O colágeno é conhecido por ajudar na firmeza da pele do rosto, sendo responsável pela manutenção da elasticidade e da hidratação. Acontece que, a partir dos 30 anos, a produção dele pelo organismo começa a diminuir.

Além disso, fatores externos como exposição excessiva ao sol, poluição, tabagismo e estresse também podem intensificar o aparecimento de rugas. E como lidar? Existem no mercado alguns cremes que prometem ajudar a combater esse processo.

Spoiler: produtos com retinol e vitamina C, dois ativos que estimulam a produção de colágeno, devem estar no radar. Confira a seguir opções para ajudar na sua pesquisa e efeitos fornecidos pelos fabricantes.

Renew Ultimate Dia Firmeza 45+, Avon

O ativo chave desse creme para uma pele firme e suave é a associação do protinol + phloretin. Desenvolvido para restaurar a produção de colágeno da pele, o combo interrompe a perda dessa proteína e começa a produzir mais dela.

Bônus: rende até 93 aplicações, de acordo com a marca, em ?50g de produto.

Chronos 45+, Natura

Sua fórmula firma a pele e trata os sinais do envelhecimento, estimulando a produção de colágeno e elastina para mais firmeza e elasticidade, diz a merca.

Indicado para a fase 45+ e menopausa, promete reduzir rugas, iluminar a pele e uniformizar a textura e o tom.

Bônus: protege a pele dos raios solares e das agressões diárias.

Gel-creme facial skincare, Creamy

Formulado com 0,3% de retinol puro, promete renovação celular, estimulando a produção de colágeno e melhorando a aparência da pele em áreas com rugas acentuadas. Também traz na fórmula peptídeos, para ajudar a reduzir a flacidez e a melhorar a textura geral.

Bônus: com ingredientes calmantes, minimiza possíveis irritações causadas pelo retinol, mesmo para peles sensíveis.

Vitamina C eye cream, Océane

A pele ao redor dos olhos, super delicada, pede cuidados especiais para manter a firmeza. E a vitamina C, além de prevenir o envelhecimento precoce e ter ação clareadora, também minimiza as linhas de expressão, além de estimular a síntese de colágeno.

Bônus: além da vitamina C, o produto conta com manteiga de karité, cera vegetal e óleo de jojoba

Vitamin Activ Cg, Avène

Promete uniformizar a pele e amenizar rugas trazendo 20% de vitamina C e a niacinamida na fórmula. O rosto tende a ficar mais uniforme e iluminado e, com uso contínuo, a pele ganha mais firmeza e elasticidade, segundo a empresa.

Sérum retinol 0,3% + vitamina E, Principia

Criado para melhorar rugas, linhas finas, dar mais firmeza e viço. Segundo o fabricante, o retinol, obtido da vitamina A, penetra na derme e estimula a síntese de elastina e colágeno, proporcionando melhora de linhas de expressão, além de promover a esfoliação química da pele, suavizando e uniformizando sua textura e pigmentação.

Retinol B3 sérum, La Roche-Posay

Age na redução de rugas, ajudando também a uniformizar a tonalidade e textura da pele. Além disso, atua na melhora da firmeza da pele e tem boa tolerância em peles mais sensíveis, diz a marca. Textura sérum, não-oleosa e de rápida absorção.

Retinol sérum multirenovador, Payot

Criado para auxiliar na redução de rugas e linhas de expressão enquanto estimula a produção natural de colágeno, melhorando a firmeza, reduzindo poros dilatados. Ativo de origem vegetal Phyto-Retinol, que não possui os efeitos irritativos do retinol tradicional.

Dove Regenerative

Hidratante facial noturno com niacinamida e pró-retinol, ingredientes que estimulam a regeneração de dentro para fora, para uma pele firme e uniforme. Ele ajuda a manter a hidratação e aumenta a produção de nove tipos de colágeno, reforçando a barreira de proteção.

Retinol Like, Simple Organic

Indicada para quem precisa combater a acne, reduzir linhas de expressão e ganhar mais elasticidade da pele. A solução pode ser usada na rotina de skincare noturna e diurna, pois não é fotossensível. Promete promover a produção de colágeno e fortalecer a barreira da pele

Q10 sérum dupla ação, Nivea

Bloqueando a glicação, o produto foi criado para proteger o colágeno da pele, prevenindo o surgimento de novas rugas. Também reduz as linhas mais profundas graças à coenzima Q10 pura. Com textura leve de rápida absorção.

