Zambelli pede Pix a apoiadores para pagar multas judiciais: 'Não tá fácil'

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) pediu doações por Pix a seus apoiadores para pagar multas impostas pela Justiça.

O que aconteceu

Zambelli publicou um vídeo nas redes sociais e pediu Pix aos seguidores. Na semana passada, ela foi condenada a dez anos de prisão e multa de 2.000 salários mínimos pela invasão de sistemas e pela adulteração de documentos do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

Juntos, a deputada e o hacker Walter Delgatti terão que pagar indenização de R$ 2 milhões. Zambelli também citou o processo que enfrenta por ter perseguido um homem com uma arma na véspera das eleições de 2022. O relator, Gilmar Mendes, estabeleceu o pagamento de 80 dias-multa e perda do mandato.

"Não tá fácil, a minha situação", afirmou Zambelli. "Eu vivo do meu salário de deputada, que não é baixo, mas com essa quantidade de multa fica impossível."

Deputada diz que precisa pagar mais de R$ 4 milhões em multas judiciais. Ela afirma que tem pelo menos 20 processos no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) por espalhar fake news.

A parlamentar diz que já arrecadou R$ 166 mil. Ela publicou um print do saldo de uma conta bancária em suas redes sociais. "Eu não tenho como arcar sozinha com isso. Por isso, lanço essa campanha de Pix. Se você acredita na minha luta, se entende que o que está em jogo é muito maior do que uma condenação injusta, me ajude", pediu.

Para a PGR (Procuradoria-Geral da República), a deputada planejou e comandou a invasão aos sistemas do CNJ. O hacker disse à Polícia Federal que recebeu dinheiro de Zambelli para executar a ação.

STF também já formou maioria para condenar Zambelli por porte ilegal de arma. Nas vésperas do segundo turno das eleições de 2022, a deputada apontou uma arma para um homem negro em São Paulo. O julgamento foi suspenso após o ministro Kassio Nunes Marques pedir vista do processo.

A parlamentar também teve o mandato cassado neste ano pelo TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) por desinformação eleitoral. A decisão só passa a valer, entretanto, após o fim de todos os recursos.