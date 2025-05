Wall Street fecha quase estável, com humor enfraquecido pelo rebaixamento da Moody's

Por Chibuike Oguh

NOVA YORK (Reuters) - As ações dos Estados Unidos fecharam praticamente estáveis nesta segunda-feira, com o humor do mercado enfraquecido pelo rebaixamento da classificação de crédito do governo federal norte-americano em relação ao nível mais alto, devido ao seu enorme perfil de dívida.

A Moody's reduziu a classificação de crédito dos EUA em um degrau, de "Aaa" para "Aa1", após o fechamento dos mercados na sexta-feira, citando a dívida e os juros crescentes.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 ganhou 0,10%, para 5.964,10 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq registrou variação positiva de 0,02%, para 19.215,46 pontos. O Dow Jones subiu 0,32%, para 42.791,94 pontos.