Vídeo mostra tripulantes caindo de navio em acidente na ponte do Brooklyn

Um novo vídeo, postado por uma conta na rede social X, mostra detalhes do choque dos mastros de um navio de treinamento da Marinha do México na ponte do Brooklyn, em Nova York (EUA). No acidente, ocorrido no sábado (17), duas pessoas morreram e ao menos 20 ficaram feridas.

O que aconteceu

Três mastros do navio bateram na estrutura da ponte. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento da colisão da embarcação mexicana, chamada Cuauhtémoc. Nas novas imagens, é possível ver duas pessoas caindo de uma grande altura. Uma delas ficou pendurado em cordas por alguns segundos. A outra caiu rapidamente.

Dos 20 feridos, 11 estão em estado grave. Segundo a Marinha do México, 277 pessoas estavam a bordo da embarcação. As mortes foram confirmadas pelo prefeito de Nova York, Eric Adams, e pela presidente do México, Claudia Sheinbaum. "Estamos profundamente tristes com o falecimento de dois tripulantes do navio de treinamento Cuauhtémoc, que perderam suas vidas no lamentável acidente no porto de Nova York. Nossa solidariedade e apoio às famílias", escreveu a mandatária mexicana em seu perfil no X.

live from #newyork a ship without a captain #brooklynbridge . Fortunately I don't think anyone was injured pic.twitter.com/3fQPNrQNy0 -- Trystan (@TrystanNFT) May 18, 2025

Navio não pretendia passar por baixo da ponte. Segundo o jornal The New York Times, "o Cuauhtémoc estava aparentemente indo na direção errada, nunca tendo a intenção de passar sob a ponte do Brooklyn, disse um porta-voz do Escritório de Gestão de Emergências da cidade". Autoridades dos Estados Unidos estão investigando o acidente, e informações preliminares apontam para "problemas mecânicos" com o navio.

Segundo autoridades locais, o navio ficou sem energia após deixar o cais enquanto seguia para o mar. "Imagino que o barco perdeu força e foi arrastado pela correnteza em direção ao pilar da ponte", do outro lado do rio, disse o chefe de operações especiais do Departamento de Polícia de Nova York, Wilson Aramboles. O oficial afirmou que havia dois marinheiros no topo dos mastros no momento do impacto e que eles ficaram "feridos". Não está claro se foram esses marinheiros que morreram no acidente.

Ponte do Brooklyn chegou a ser fechada, mas já foi reaberta. As autoridades paralisaram por 40 minutos o trânsito nas duas vias para avaliar possíveis danos estruturais, possibilidade que já foi descartada.

Ponte, concluída em 1883, é uma atração turística da cidade. No momento da colisão, é possível ver pessoas às margens do rio assustadas e correndo da embarcação enquanto ela se aproximava da estrutura.

Navio tem mais de 40 anos. O Cuauhtémoc foi construído em Bilbao, na Espanha, em 1981, de acordo com o Museu South Street Seaport. A instituição coorganizou a visita da embarcação a Nova York, programada para ser concluída na noite de sábado.

O Cuauhtémoc chegou em 13 de maio a Nova York para uma missão de diplomacia pública, treinamento naval e promoção cultural. Seu próximo destino era a Islândia. O navio deixou o porto de Acapulco em 6 de abril, para visitar 22 portos em 15 países. A expedição é a fase final da formação dos cadetes, alunos da escola naval. O roteiro incluía paradas na Jamaica e em Cuba. Depois, o navio seguiria para Islândia, França e Escócia, entre outros países. Seriam 254 dias de viagem ao todo.

*Com informações de agências internacionais.