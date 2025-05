Vice-presidente dos EUA se encontra com papa Leão, que fez críticas a Trump no passado

Por Joshua McElwee

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O papa Leão 14, cidadão norte-americano que, como cardeal, criticou as políticas de imigração linha-dura do governo Trump, reuniu-se no Vaticano nesta segunda-feira com o vice-presidente dos EUA, JD Vance, que se converteu ao catolicismo romano quando adulto.

Um comunicado do Vaticano confirmou que Vance e Leão se encontraram, mas não forneceu detalhes sobre as discussões. Um porta-voz de Vance disse que eles se reuniram sozinhos antes de serem acompanhados pelo secretário de Estado Marco Rubio, que também é católico.

Fotos distribuídas pelo Vaticano mostraram Vance e Rubio sorrindo enquanto estavam sentados em frente a Leão na mesa oficial do papa no palácio apostólico do Vaticano.

Leão, o ex-cardeal Robert Prevost, nascido em Chicago, é um relativo desconhecido no cenário global, eleito como o novo papa em 8 de maio.

Enquanto cardeal, ele fez várias publicações de desaprovação sobre as políticas do governo em sua conta no X, refletindo sua preocupação com os imigrantes. O Vaticano não confirmou ou negou a autenticidade das publicações.

O falecido papa Francisco, que morreu em 21 de abril, era um defensor dos pobres e dos imigrantes que frequentemente criticava o governo Trump. Ele chamou o plano de Trump de deportar milhões de imigrantes de "desgraça" e repreendeu Vance por argumentar que a Bíblia pede que os cristãos priorizem o amor por suas famílias e compatriotas em detrimento de estranhos e estrangeiros.

Vance se reuniu brevemente com Francisco no domingo de Páscoa, um dia antes da morte do pontífice.

Vance e Rubio estiveram em Roma para liderar a delegação dos EUA na missa inaugural de Leão como papa, realizada no domingo em meio a uma multidão de cerca de 200.000 pessoas na Praça de São Pedro.

Depois de se encontrar com Leão, Vance se reuniu na segunda-feira com autoridades da Secretaria de Estado do Vaticano, o principal escritório diplomático da Igreja. Um comunicado do Vaticano chamou essas conversas de "cordiais".

"Houve uma troca de pontos de vista sobre algumas questões internacionais atuais, pedindo respeito ao direito humanitário e ao direito internacional em áreas de conflito e uma solução negociada entre as partes envolvidas", segundo o documento.