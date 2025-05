Vice do Fed diz que rebaixamento da Moody's será tratado como qualquer outro dado na política monetária

ILHA AMÉLIA (Reuters) - As autoridades do Federal Reserve tratarão o rebaixamento da recomendação de crédito dos Estados Unidos pela Moody's como qualquer outro dado na definição da política monetária, disse o vice-chair do Fed, Philip Jefferson, nesta segunda-feira.

"Colocaremos esse rebaixamento na mesma perspectiva que fazemos com todas as informações que chegam: quais são as implicações disso em termos de atingirmos nossos mandatos, sem comentar o que esse rebaixamento pode significar em um contexto político da economia", disse Jefferson em uma conferência sobre os mercados financeiros do Fed de Atlanta.

"Estamos tentando cumprir nosso duplo mandato: pleno emprego e estabilidade de preços. Em um momento como este, em que os mercados financeiros estão mudando, é importante que nos concentremos em nossa missão", disse Jefferson.

(Reportagem de Howard Schneider)