USDA de Bogotá eleva em 3,5% projeção da safra 2024/25 de café da Colômbia

São Paulo, 19 - A produção de café da Colômbia na temporada 2024/25 (de outubro de 2024 a setembro de 2025) deve alcançar 13,2 milhões de sacas de 60 kg, alta de 3,5% ante o projetado para a safra anterior, segundo o escritório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) em Bogotá. Para 2025/26, contudo, a projeção é de 12,5 milhões de sacas de 60 kg, recuo de 5,3%. O avanço esperado para a safra atual ocorre em virtude das temperaturas favoráveis provocadas pelo fenômeno climático El Niño, enquanto as perdas para a próxima temporada são atribuídas às previsões de chuvas intensas, disse o USDA.As exportações de café do país devem atingir 12,3 milhões de sacas em 2024/25, ante 11,78 milhões em 2023/24, com a recuperação da produção. Para 2025/26, o volume deve ser 4,1% menor, de 11,8 milhões de sacas, de acordo com o USDA. De outubro até fevereiro, os embarques colombianos para os Estados Unidos, União Europeia e Canadá aumentaram mais de 20% ante o ano anterior, representando 75,4% do total exportado. Nos EUA, a chegada de café colombiano voltou a crescer em 2024/25, após cinco anos de queda, disse a agência. Em relação às tarifas norte-americanas sobre produtos colombianos, incluindo o café, o USDA avaliou que o impacto não deve ser significativo, já que "concorrentes importantes também enfrentam tarifas semelhantes", explicou.As importações totais de café pela Colômbia são estimadas em 1,125 milhão de sacas em 2024/25, ante 1,033 milhão de sacas na safra anterior. Em 2025/26, o volume tende a subir 34%, para 1,5 milhão de sacas, "a fim de atender à demanda do consumo doméstico, enquanto a produção colombiana continuará provavelmente priorizando os mercados de exportação por causa dos altos preços internacionais", afirmou o USDA . O Brasil continua sendo o principal fornecedor de café para a Colômbia, seguido por Peru e Equador.*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado)