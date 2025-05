Chefe do PCC e Marcola não devem se encontrar em prisão, diz desembargadora

Os traficantes Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola, e Marcos Roberto de Almeida, o Tuta, considerados por autoridades como duas das principais lideranças do PCC (Primeiro Comando da Capital), não devem se encontrar em presídio, afirmou hoje a desembargadora Ivana David no UOL News, do Canal UOL.

O sistema, inclusive, impede isso porque ele só tem direito a duas horas de banho de sol e o banho de sol é isolado. Então, Marcola e Tuta não vão se encontrar, não vão conversar.

E essa inclusão é uma primeira inclusão. O juiz das execuções da Justiça Federal deve estudar com maior calma e entender se ele fica em Brasília ou vai para Catanduvas (PR), onde temos mais três presídios. Mas esse perigo não existe. Ivana David, desembargadora do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo)

Tuta foi preso na última sexta-feira (16) em Santa Cruz da La Sierra, na Bolívia, quando tentava renovar um documento falso. Ele fugiu do Brasil em 2020 após vazar a informação de que era alvo do Ministério Público. Na ocasião, a investigação apontou Tuta como o sucessor de Marcola (preso desde 1999) no PCC.

Após ser detido na Bolívia, o traficante foi levado para a penitenciária de Brasília, a mesma onde permanece o chefão da principal organização criminosa do Brasil.

Eles ficam isolados, eles ficam em RDD [Regime Disciplinar Diferenciado], eles não se veem, não se comunicam. De fato, tá todo mundo um pouco preocupado com isso e nós também do sistema de justiça, entendemos, mas ainda tem mais quatro. Mas provavelmente essa mudança pode acontecer.

O Brasil tem cinco presídios, o de Brasília é onde está o Marcola. O sistema tem dado bons resultados, tanto é que a gente consegue isolar a cúpula [das facções]. Ivana David, desembargadora do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo)

Desembargadora: 'Não estamos ganhando a guerra'

No UOL News, o colunista Josias de Souza também perguntou à desembargadora se o Estado está ganhando ou perdendo a guerra contra as organizações criminosas, como o PCC e o CV (Comando Vermelho).

O meu copo sempre tá cheio, mas ganhando nós não estamos. É o que eu posso dizer com certeza. É uma guerra difícil, eles são bem articulados, eles não têm limites.

Há quem defina o PCC, inclusive, como uma pré-máfia, que são uma máfia. Quando ele já tem essa ligação, essa simbiose com o Estado, e quando a gente já vê a força da facção criminosa, inclusive dentro do Legislativo, isso é sinal de máfia. A máfia trabalha assim, e a gente já vivenciou isso estudando a história. Mas eu digo que ganhando nós não estamos. Ivana David, desembargadora do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo)

