Trump diz que Rússia e Ucrânia devem iniciar conversas imediatas sobre cessar-fogo

Por Steve Holland e Guy Faulconbridge e Olena Harmash

WASHINGTON/MOSCOU/KIEV (Reuters) - O presidente dos EUA, Donald Trump, conversou com o presidente russo, Vladimir Putin, nesta segunda-feira e disse que a Rússia e a Ucrânia iniciarão imediatamente as negociações para um cessar-fogo, mas o Kremlin disse que chegar a um acordo levaria tempo e Trump indicou que não estava pronto para se juntar à Europa com novas sanções para pressionar Moscou.

Em uma publicação na mídia social, Trump disse que transmitiu o plano ao presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, bem como aos líderes da União Europeia, França, Itália, Alemanha e Finlândia em uma chamada em grupo após sua sessão com o líder russo.

"A Rússia e a Ucrânia iniciarão imediatamente as negociações para um cessar-fogo e, mais importante, um fim para a guerra", disse Trump, acrescentando mais tarde na Casa Branca que ele achava que "algum progresso está sendo feito".

Líderes europeus decidiram aumentar a pressão sobre a Rússia por meio de sanções depois que Trump os informou sobre seu telefonema com Putin, disse o chanceler alemão, Friedrich Merz, em um post no X na noite desta segunda-feira.

Trump não parecia pronto para seguir essa medida. Perguntado por que não havia imposto novas sanções para forçar Moscou a fazer um acordo de paz, como havia ameaçado, Trump disse aos repórteres:

"Bem, porque acho que há uma chance de se conseguir algo, e se você fizer isso, também pode piorar muito a situação. Mas pode haver um momento em que isso vai acontecer."

Trump disse que havia "alguns grandes egos envolvidos". Se não houver progresso, "eu simplesmente vou me afastar", disse ele, repetindo um aviso de que poderia abandonar o processo. "Esta não é a minha guerra."

Após falar com Trump, Putin disse que os esforços para acabar com a guerra estavam "em geral no caminho certo" e que Moscou estava pronta para trabalhar com a Ucrânia em um possível acordo de paz.

"Nós concordamos com o presidente dos Estados Unidos que a Rússia irá propor e está pronta para trabalhar com o lado ucraniano em um memorando sobre um possível futuro acordo de paz", disse ele a repórteres perto do balneário de Sochi, no Mar Negro.

Os líderes europeus e a Ucrânia demandam que a Rússia concorde com um cessar-fogo imediatamente, e Trump se concentrou em fazer com que Putin se comprometesse com uma trégua de 30 dias. Putin tem resistido a isso, insistindo que condições sejam atendidas antes.

Yuri Ushakov, assessor do Kremlin, disse que Trump e Putin não discutiram um cronograma para um cessar-fogo, mas discutiram a troca de nove russos por nove norte-americanos em uma troca de prisioneiros. Ele disse que o líder dos EUA chamou as perspectivas de laços entre Moscou e Washington de "impressionantes".

Agências de notícias estatais russas citaram o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmando que Moscou e Kiev enfrentam questões complexas para desenvolver um texto unificado de um memorando de paz e cessar-fogo.

"Não há prazos e não pode haver nenhum. Está claro que todos querem fazer isso o mais rápido possível, mas, é claro, o diabo mora nos detalhes", disse ele, segundo a agência RIA.

O ex-primeiro-ministro sueco Carl Bildt disse no X que o telefonema com Trump foi "sem dúvida uma vitória para Putin". O líder russo "desviou o apelo por um... cessar-fogo imediato e, em vez disso, pode continuar as operações militares ao mesmo tempo em que pressiona na mesa de negociações".

REUNIÃO DE ALTO NÍVEL

Depois de falar com Trump, Zelenskiy disse que Kiev e seus parceiros poderiam buscar uma reunião de alto nível entre Ucrânia, Rússia, Estados Unidos, países da União Europeia e Reino Unido como parte de um esforço para acabar com a guerra.

Ele disse que esperava que isso pudesse acontecer em breve e que fosse organizado pela Turquia, pelo Vaticano ou pela Suíça. Não ficou imediatamente claro se isso faria parte das negociações que Trump disse que começariam imediatamente.

Trump disse que o papa Leão havia manifestado interesse em sediar as negociações no Vaticano. O Vaticano não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Uma pessoa familiarizada com a ligação de Trump com os líderes ucranianos e europeus disse que os participantes ficaram "chocados" com o fato de Trump não querer pressionar Putin com sanções.

Em uma postagem no X, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse apenas que a conversa com Trump foi "boa" e que era "importante que os EUA permaneçam engajados".

A Ucrânia e seus apoiadores acusaram a Rússia de não negociar de boa fé, fazendo o mínimo necessário para evitar que Trump aplicasse novas pressões sobre sua economia.

Se Trump impusesse novas sanções, seria um momento marcante, uma vez que ele tem se mostrado simpático à Rússia e desfez políticas pró-Ucrânia de seu antecessor, Joe Biden.

Incentivados por Trump, os delegados dos países em conflito se reuniram na semana passada em Istambul pela primeira vez desde 2022, nos primeiros meses da invasão russa na Ucrânia, mas essas conversas não conseguiram produzir uma trégua.

As perspectivas de progresso diminuíram depois que Putin recusou a proposta de Zelenskiy de que eles se encontrassem pessoalmente em Istambul, e Trump disse que não haveria movimento a menos que ele e Putin se encontrassem.

Putin, cujas forças controlam um quinto da Ucrânia e estão avançando, manteve-se firme em suas condições para encerrar a guerra.

Ele disse que o memorando em que a Rússia e a Ucrânia trabalhariam sobre um futuro acordo de paz definiria "uma série de posições, como, por exemplo, os princípios do acordo, o momento de um possível acordo de paz".

"O principal para nós é eliminar as causas fundamentais dessa crise", disse Putin. "Só precisamos determinar as formas mais eficazes de avançar em direção à paz."

(Reportagem de Guy Faulconbridge e Vladimir Soldatkin em Moscou, Max Hunder e Tom Balmforth em Kiev, Maxim Rodionov em Londres e Steve Holland, Susan Heavey, Rami Ayyub e David Brunnstrom em Washington)