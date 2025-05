Tênis Switch Move, da Adidas, está com 40% de desconto; veja prós e contras

Confortável, leve, com bom acabamento e custo-benefício. Esses são alguns dos pontos que agradam consumidores que experimentaram o tênis de corrida Switch Move, da Adidas.

Para quem está pensando em levá-lo para casa, este pode ser um bom momento, já que está com 40% de desconto, saindo por R$ 209,99. Reunimos informações do fabricante e de compradores para ajudar nessa decisão.

O que a Adidas diz sobre esse tênis

Disponível em cores como preto, vermelho e verde (preços podem variar)

Tem entressola de EVA e promete deixar a corrida mais suave

Cabedal (parte superior) feito em malha elástica e com a menos 50% de material reutilizado

Solado "Adiwear" proporciona durabilidade e aderência

O que diz quem o comprou

Esse tênis conta com mais de 1.100 avaliações registradas por consumidores na Netshoes. Confira algumas delas.

Confortável e leve. Atendeu às minhas expectativas.

Antônio



É um tênis muito bom. Comprei ele no tamanho que eu uso e ficou na medida certa. Já usei ele para correr e ele é bastante confortável. Ótimo custo-benefício .

Luan

Pontos de atenção

Apesar de 97% dos compradores recomendarem o produto na Netshoes, nem todos tiveram experiências positivas. Selecionamos alguns comentários com reclamações a seguir.

O tênis não tem nada de confortável. É reto e sem amortecimento. Para ficar com ele no pé o dia todo não dá. O calcanhar chega a 'gritar'.

Pamela

Em piso molhado, eu quase caí. A sola não adere (...). Não recomendo esse Adidas.

Daniel

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.