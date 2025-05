Técnico do Ajax pede demissão após perda do título holandês para o PSV

Menos de 24 horas depois de perder o título do Campeonato Holandês para o PSV Eindhoven, em um final de temporada catastrófico, o técnico italiano Francesco Farioli pediu demissão do comando do Ajax nesta segunda-feira (19).

Apesar de ter contrato até 2027, Farioli "decidiu deixar o Ajax após uma profunda reflexão", anunciou o clube em comunicado.

"A diretoria e eu temos os mesmos objetivos para o Ajax, mas visões e prazos diferentes quanto à maneira de trabalhar para conseguirmos isso", explicou, por sua vez, o treinador de 36 anos.

Farioli chegou ao Ajax em maio de 2024 e, depois de dois anos de crises esportivas e institucionais, conseguiu classificar a equipe para a próxima Liga dos Campeões, mas a maneira como perdeu título holandês acabou sendo decisiva para sua saída.

Depois de vencer por 2 a 0 o PSV no dia 30 de março, o Ajax abriu nove pontos de vantagem sobre seu grande rival, mas na reta final deixou a liderança escapar.

Graças a uma série de quatro jogos sem vencer (dois empates e duas derrotas), o time de Amsterdã perdeu a vantagem e foi para a última rodada sem depender de si mesmo.

O Ajax encerrou a campanha vencendo o Twente por 2 a 0, mas o PSV bateu o Sparta Roterdã fora de casa por 3 a 1 e ficou com o título.

"É muito decepcionante. Francesco e sua comissão técnico nos ajudaram muito. Foi uma temporada intensa, com muitos momentos memoráveis e alcançamos o nosso primeiro objetivo: classificar para a Liga dos Campeões", lamentou Alex Kroes, diretor técnico do Ajax.

pi/alh/ig/mcd/zm/cb

© Agence France-Presse