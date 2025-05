Taxas de juros sobem com curva de Treasuries e após alta maior do IBC-Br

Os juros futuros acompanham a alta dos rendimentos dos Treasuries na manhã desta segunda-feira, 19, após o IBC-Br de março subir e ficar praticamente no teto das estimativas. Além disso, o dólar virou e passou a subir nos últimos minutos. Às 9h16 desta segunda, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 subia a 14,775%. De 14,749% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 avançava para 14,095%, de 14,002%, e o para janeiro de 2029 subia para 13,700%, de 13,595% no ajuste de sexta-feira, dia 16.