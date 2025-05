Pedágio para 'apressados' e novos acessos: o que vai mudar na Via Dutra

Nos últimos meses, quem segue de São Paulo (SP) para o aeroporto de Guarulhos sofre com engarrafamentos acima do normal na via Dutra. Isso deve acabar em breve, pois, segundo a concessionária CCR RioSP, as obras responsáveis pela lentidão já vêm sendo entregues em fases.

Um dos principais objetivos das obras é "separar" quem pega a BR-116 para seguir rumo ao Rio de Janeiro de quem trafega na Dutra em deslocamentos cotidianos.

Dessa forma, as faixas expressas serão pedagiadas no trecho metropolitano, enquanto as pistas marginais permanecerão gratuitas.

Tanto na saída quanto na chegada a São Paulo, haverá diferentes pontos de acesso da pista marginal à expressa, e vice-versa. Na pista expressa, serão utilizados pedágios free flow, sem cabines.

CCR usará sistema free flow, como já faz na Rio-Santos Imagem: Divulgação

De acordo com a CCR, quem seguir na pista expressa até o primeiro pedágio físico será isento da cobrança do free flow. Assim, a tarifa será cobrada apenas de quem utilizar a via expressa para ganhar tempo até o aeroporto internacional.

Novas pistas e pontes

Os pórticos de pedágio já foram instalados, mas ainda é necessário concluir a obra. Ao todo, serão 24 km de pistas expressas e 10 km de pistas marginais ao longo da região metropolitana de São Paulo.

O cronograma está atrasado, entre outros motivos, por questões ligadas a fornecedores da concessionária. "Também foram identificadas interferências não previstas, como redes adicionais de água, gás e esgoto", disse a CCR ao UOL Carros.

Mais de 8 km de novas faixas de rolamento na pista expressa também foram liberados, assim como as marginais nos dois sentidos da via. A CCR informou ter finalizado o novo acesso à ponte do Tatuapé e o trevo próximo ao aeroporto de Guarulhos, que oferece nova opção de retorno aos motoristas.

Acesso à ponte do Tatuapé foi ampliado Imagem: Divulgação

Entre o que ainda está pendente, há os novos viadutos para acessar a Fernão Dias (BR-381), que passa sob a Dutra rumo a Belo Horizonte, pouco antes do aeroporto. Dessa forma, será possível trocar de estrada tanto na pista marginal como na pista expressa — assim como na ponte do Tatuapé.

Pedágio urbano

A cobrança para quem deseja usar a pista expressa não é novidade. Existem sistemas semelhantes, planejados para a via Dutra, em lugares como Estados Unidos, Cingapura e Emirados Árabes Unidos.

A CCR pretende concluir a obra e estrear o free flow no segundo semestre, com preço dinâmico. Os detalhes ainda estão em acerto junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), mas quanto maior o tráfego, maior tende a ser o valor cobrado para fugir da pista marginal.

Inicialmente, o preço deve variar conforme dias e horários pré-definidos, mas há planos para uma tarifa que varie em tempo real.

Nova via Dutra

As obras na chegada a São Paulo fazem parte de um pacote amplo de melhorias da estrada que liga as duas metrópoles. Entre as novidades, promete-se que a via será iluminada em 100 % da concessão.

Serão aproximadamente 355 km de rodovia iluminada, com ajuste automático das luzes conforme as condições do tempo.

Primeiros dos 24 viadutos na serra das Araras já estão concluídos Imagem: Divulgação

Também há obras de ampliação das vias marginais em São José dos Campos (SP). O trabalho de engenharia mais complexo, por sua vez, concentra-se na serra das Araras, no estado do Rio de Janeiro.

Esse trecho, com grande variação de terreno, representa um gargalo na viagem, principalmente para caminhões. Serão construídos 24 viadutos até 2029, criando um traçado completamente novo de 16 km, semelhante ao sistema Anchieta-Imigrantes.

Os trabalhos na serra começaram no ano passado e estão 25 % concluídos. A expectativa é que tudo seja entregue em 2029. Segundo a CCR, o investimento será de R$ 1,5 bilhão no trecho de serra e de R$ 1,4 bilhão nas melhorias da região metropolitana de São Paulo.