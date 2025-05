SP: empresário desaparece após reunião de trabalho no interior; carro foi achado na zona norte

Um empresário paulistano de 42 anos desapareceu, na noite de sexta-feira, 16, quando retornou para a capital, após participar de uma reunião de trabalho no interior de São Paulo. Seu carro foi encontrado abandonado, na manhã de sábado, 17, em uma rua da zona norte da capital.

O caso, registrado como desaparecimento de pessoa, está sendo investigado pela Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) da capital.

Morador do bairro Lauzanne Paulista, na zona norte de São Paulo, Nelson Carreira Filho é dono de uma empresa de revenda de suplementos alimentares.

Ele viajou de carro até uma fábrica no município de Cravinhos, na região de Ribeirão Preto, no interior para tratar da reposição dos estoques dos produtos. O empresário saiu de São Paulo por volta das 8 horas e esteve em reunião até as 14h30.

À polícia, a esposa de Nelson contou ter falado com ele pela última vez quando o marido ainda estava na fábrica, por volta das 13 horas. Um amigo que estava na empresa contou ter visto o empresário entrar no carro e iniciar a viagem de volta. Mais tarde, ela enviou mensagens e ele não deu retorno.

Imagens de câmeras de monitoramento flagraram o carro do empresário passando pela praça de pedágio de Caieiras, no sistema Anhanguera-Bandeirantes, às 17h51, em direção à capital.

Meia hora depois, um radar detectou o veículo na Avenida Engenheiro Caetano Álvares, na zona norte da capital. O último registro de atividade no celular dele ocorreu às 18h07, quando ele recebeu uma mensagem. Depois, o aparelho foi desligado ou ficou sem bateria.

Nelson não chegou à sua casa, no bairro Lausanne Paulista, onde mora com a mulher e uma filha. O carro do empresário, um automóvel Volvo branco, foi encontrado abandonado, na manhã de sábado, na rua Clara de Oliveira, no bairro Chora Menino, na zona norte. O veículo estava com os vidros traseiros abertos. A polícia foi avisada e esteve no local. O carro passou por perícia.

A esposa registrou o desaparecimento na 13º Distrito Policial (Casa Verde). Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP), o caso passou a ser investigado pela Delegacia de Desaparecidos do DHPP. "Diligências são realizadas para localizá-lo, bem como esclarecer os fatos", diz, em nota.