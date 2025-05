Saque-aniversário do FGTS 2025: veja calendário completo de repasses

O cronograma de saques da modalidade saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para o ano de 2025 já foi divulgado pelo governo federal. As retiradas seguem o mês de nascimento do trabalhador, o que significa que quem faz aniversário em janeiro já pode acessar os valores.

Cronograma 2025 do saque-aniversário do FGTS

Nascidos em janeiro: de 2 de janeiro a 31 de março de 2025

Nascidos em fevereiro: de 3 de fevereiro a 30 de abril de 2025

Nascidos em março: de 3 de março a 30 de maio de 2025

Nascidos em abril: de 1º de abril a 30 de junho de 2025

Nascidos em maio: de 2 de maio a 31 de julho de 2025

Nascidos em junho: de 2 de junho a 29 de agosto de 2025

Nascidos em julho: de 1º de julho a 30 de setembro de 2025

Nascidos em agosto: de 1º de agosto a 31 de outubro de 2025

Nascidos em setembro: de 1º de setembro a 28 de novembro de 2025

Nascidos em outubro: de 1º de outubro a 30 de dezembro de 2025

Nascidos em novembro: de 3 de novembro de 2025 a 30 de janeiro de 2026

Nascidos em dezembro: de 1º de dezembro de 2025 a 27 de fevereiro de 2026

Como funciona essa modalidade?

O saque-aniversário é uma alternativa ao modelo tradicional de saque-rescisão. Ele permite ao trabalhador retirar, anualmente, uma parte do saldo do FGTS no mês em que faz aniversário. No entanto, caso o trabalhador seja desligado da empresa, ele não poderá sacar o valor total da conta -- apenas a multa rescisória.

Ele permite ao trabalhador retirar, anualmente, uma parte do saldo do FGTS no mês em que faz aniversário. No entanto, caso o trabalhador seja desligado da empresa, ele não poderá sacar o valor total da conta -- apenas a multa rescisória. No formato tradicional (saque-rescisão), ao ser dispensado sem justa causa, o profissional tem direito à retirada integral do saldo da conta do FGTS, além da multa, se aplicável.

além da multa, se aplicável. Quem escolhe o saque-aniversário tem acesso ao dinheiro a partir do primeiro dia útil do mês de nascimento e tem até 60 dias para efetuar o saque.

Como aderir ao saque-aniversário?

A escolha por essa modalidade é voluntária e pode ser feita pelo aplicativo ou pelo site oficial do FGTS. Nesses canais, o trabalhador deve indicar uma conta bancária para receber os valores. Caso a solicitação seja feita no mês de aniversário, o dinheiro é creditado em até cinco dias úteis, segundo a Caixa Econômica Federal.

Nesses canais, o trabalhador deve indicar uma conta bancária para receber os valores. Caso a solicitação seja feita no mês de aniversário, o dinheiro é creditado em até cinco dias úteis, segundo a Caixa Econômica Federal. Também é possível retornar ao modelo padrão (saque-rescisão) pelo aplicativo, desde que não haja contrato ativo de antecipação. Nesse caso, a reversão só será válida a partir do primeiro dia do 25º mês após o pedido de mudança, conforme a Caixa.

Quanto é possível sacar?

O valor do saque-aniversário é calculado com base em uma porcentagem (alíquota) aplicada sobre o total de recursos disponíveis nas contas do FGTS. Essa alíquota varia de 5% a 50%, conforme o saldo, e pode ser acrescida de uma quantia fixa, conforme a faixa de saldo.

Confira a tabela com os percentuais e valores adicionais:

Até R$ 500: 50%, sem adicional

De R$ 500,01 a R$ 1.000,00: 40%, mais R$ 50

De R$ 1.000,01 a R$ 5.000,00: 30%, mais R$ 150

De R$ 5.000,01 a R$ 10.000,00: 20%, mais R$ 650

De R$ 10.000,01 a R$ 15.000,00: 15%, mais R$ 1.150

De R$ 15.000,01 a R$ 20.000,00: 10%, mais R$ 1.900

Acima de R$ 20.000,01: 5%, mais R$ 2.900

Essa tabela determina quanto cada trabalhador poderá sacar, com base no saldo total de suas contas vinculadas ao FGTS.

* Com informações da Agência Estado.