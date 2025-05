Recursos de IA, controle por gestos e karaokê: conheça novas TVs da Samsung

A Samsung acaba de trazer para o Brasil sua linha de TVs Vision AI QLED 4K, que inclui novos recursos de inteligência artificial (IA) e experiências de entretenimento.

São três modelos: Q8F, Q7F e QEF1, em opções com telas de 43 a 85 polegadas. Os preços sugeridos variam entre R$ 2.899 e R$ 4.199.

Segundo a empresa, a estratégia desse lançamento é mostrar a TV como uma central de entretenimento que pode ser controlada por gestos (usando outros dispositivos da marca), sem precisar do controle remoto.

"Tenho aqui um leque muito maior de possibilidades que vão além do óbvio de uma TV. Por exemplo, você está com seu filho no colo, não consegue buscar o controle, mas está com o seu relógio aqui. Dá para pausar, voltar, desligar a TV, baixar o volume", afirmou Alexandre Gleb, gerente de produtos de TV na Samsung Brasil, ao Guia de Compras UOL.

"E o karaokê: você está num ambiente ali, toda a sua família na festa de final de ano. Não precisa comprar um karaokê. Eu consigo cantar com o meu celular e com o meu microfone", acrescentou.

Confira as principais novidades

Controle por Gestos : para controlar a TV com movimentos das mãos, usando um relógio Galaxy Watch ou um celular Samsung Galaxy com app SmartThings. Dá para navegar por menus, pausar vídeos e ajustar o volume.

: para controlar a TV com movimentos das mãos, usando um relógio Galaxy Watch ou um celular Samsung Galaxy com app SmartThings. Dá para navegar por menus, pausar vídeos e ajustar o volume. Função Karaokê : com mais de cem mil músicas disponíveis, por meio do aplicativo Stingray Music, permitindo o uso do celular como microfone.

: com mais de cem mil músicas disponíveis, por meio do aplicativo Stingray Music, permitindo o uso do celular como microfone. Novo processador Q4 AI : analisa e aprimora as cenas em tempo real para entregar resolução próxima ao 4K.

: analisa e aprimora as cenas em tempo real para entregar resolução próxima ao 4K. Tecnologia QLED : segundo a empresa, entrega mais de 1 bilhão de cores vibrantes com certificação Pantone.

: segundo a empresa, entrega mais de 1 bilhão de cores vibrantes com certificação Pantone. Color Booster com AI : potencializa a tecnologia de pontos quânticos para oferecer brilho e contraste mais intensos e imagens sem distorção, mesmo em cenas muito escuras ou claras.

: potencializa a tecnologia de pontos quânticos para oferecer brilho e contraste mais intensos e imagens sem distorção, mesmo em cenas muito escuras ou claras. AI Energy Mode : ajusta automaticamente o brilho da tela conforme a luz do ambiente, ajudando a economizar energia.

: ajusta automaticamente o brilho da tela conforme a luz do ambiente, ajudando a economizar energia. Plano de Fundo Generativo com AI: cria imagens baseadas no humor e interesse do usuário.

Diferença entre os modelos

Q8F: O mais completo, com versões de 55 e 65 polegadas. Combina os recursos Vision AI e mais, como o Modo AI de Personalização de Imagem e Som, que ajusta automaticamente as configurações com base nos hábitos de uso, e o Som em Movimento Virtual com Sincronia Sonora e Amplificador de Voz, que melhora a clareza dos diálogos mesmo em ambientes ruidosos. Seu design ultrafino, com apenas 2,6 cm de espessura, permite instalação rente à parede.

Q7F: Nas versões de 50, 55, 65, 75 e 85 polegadas, compartilha muitos dos diferenciais da Q8F, incluindo Controle por Gestos, Função Karaokê, Plano de Fundo Generativo com AI e qualidade de imagem avançada com Quantum HDR e Realce de Contraste.

QEF1: Modelo de entrada da linha. Em versões de 43, 50, 55, 65 e 75 polegadas, reúne os principais recursos Vision AI, como mais de 1 bilhão de cores com tecnologia QLED, Plano de Fundo Generativo com AI, AI Energy Mode e Gaming Hub.