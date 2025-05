Rio vacina maiores de 80 anos contra nova cepa da covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS) começou a vacinar idosos a partir de 80 anos nesta segunda-feira (19) contra a variante JN.1 da covid-19.

A vacina está disponível em todas as unidades de Atenção Primária (clínicas da família e centros municipais de saúde) da cidade e no Super Centro Carioca de Vacinação, em Botafogo, e no ParkShopping.

Influenza e febre amarela

Além do imunizante contra a covid-19, a Secretaria de Saúde informou também que é importante tomar as outras vacinas da temporada: contra influenza, febre amarela e sarampo. A campanha da gripe está em curso devido à sazonalidade da doença, e no Rio podem se vacinar todas as pessoas a partir de seis meses de vida.

Outras faixas etárias serão contempladas nas próximas semanas, de maneira escalonada, conforme cronograma de envio de doses pelo Ministério da Saúde. A vacina é segura e previne contra a variante mais recente da covid-19 em circulação - a JN.1 - reduzindo o risco de internação e mortalidade pela doença.

Já quanto ao sarampo e febre amarela, há casos recentes em cidades e estados vizinhos. As vacinas estão disponíveis para pessoas que nunca tenham tomado os imunizantes ou que atendam outras condições que serão avaliadas por profissionais de saúde.